الذكاء الاصطناعي في Gmail.. كيف يسهّل Gemini حياتك اليومية؟

بدأت شركة “غوغل” في دمج إمكانيات الذكاء الاصطناعي عبر “Gemini” في Gmail، لتسهم في تحسين كتابة وتلخيص الرسائل بسرعة وسهولة.

تأتي هذه الخطوة بعد إضافة Gemini للتو إلى Google Drive وجداول البيانات والعروض التقديمية والمستندات.

وGemini متاح الآن في Gmail على الكمبيوتر والأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد وiOS، وسيكون مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين في أثناء السفر، إذ تعمل على تبسيط القراءة من خلال محادثات البريد الإلكتروني الشاملة على الشاشات الصغيرة.

فوائد متعددة:

كتبت شركة “غوغل” في مدونتها الرسمية أنه بالإضافة إلى الإعلان الأخير عن Gemini في اللوحة الجانبية لمحرر المستندات، وجداول البيانات والعروض التقديمية وDrive، أن الشركة متحمسة لتقديم Gemini في اللوحة الجانبية لـGmail.

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام Gemini في Gmail:

تلخيص سريع:

يمكن استخدام Gemini لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة أو رسائل البريد الإلكتروني المثقلة بالبيانات.

وكل ما عليك فعله هو فتح سلسلة رسائل البريد الإلكتروني، والبحث عن أيقونة Gemini على الشريط الجانبي على الكمبيوتر، أو النقرعلى قائمة النقاط الثلاث على الهاتف المحمول وإختيار “تلخيص”.

وستقوم أداة الذكاء الاصطناعي بتحليل المحادثة وتحديد النقاط الرئيسية وتقديم ملخص موجز، ويعد هذا بمنزلة المنقذ لمتابعة المناقشات المطولة أو الفهم السريع لسياق البريد الإلكتروني قبل الدخول فيه.

ردود ذكية:

يمكن أن يساعدك غوغل Gemini أيضًا في تقديم ردود ذكية على رسائل البريد الإلكتروني، وسيقوم Gemini بتحليل البريد الإلكتروني وتحديد الغرض منه وكتابة الرد وفقًا لذلك.

وستحصل أيضًا على بعض خيارات الردود للاختيار من بينها، وسيوفر هذا الوقت ويضمن أن يكون الرد على البريد الإلكتروني في محله.

اقتراحات مهمة:

تم تصميم Gemini لتوقع خطوتك التالية، وبالتالي سيقترح عليك تعيين تذكير إذا كانت الرسالة الإلكترونية تتحدث عن اجتماع أو حدث معين.

وبالمثل، إذا كانت رسالة بريد إلكتروني تناقش مستندًا أو جدول بيانات، فقد يطالبك Gemini بإرفاق الملف ذي الصلة منDrive، سيساعدك هذا على تنظيم عملك بشكل أفضل.

استرجاع سريع للمعلومات:

يمكن أن يساعدك نموذج الذكاء الاصطناعي من غوغل أيضًا في استخراج المعلومات المهمة من تبادل البريد الإلكتروني.

وكل ما عليك فعله هو الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بك وتفعيلGemini، الآن يمكنك طرح سؤال باللغة الطبيعية وسيبحث Gemini عن المعلومات ذات الصلة.

على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من ميزة الذكاء الاصطناعي المدمجة البحث في بريدك الوارد عن أي شيء. بذلك سيكون لديك المعلومات جميعها التي تحتاجها للرد بسرعة على الرسائل دون الحاجة إلى مغادرة Gmail.

طريقة العمل:

يمكن لمستخدمي الكمبيوتر، الوصول إلى ميزة Gemini AI في اللوحة الجانبية اليمنى لـ Gmail من خلال النقر على اسأل Gemini. أما على الهاتف الذكي، يمكن الوصول إلى Gemini من خلال النقر على شريحة “تلخيص هذا البريد الإلكتروني”.

ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه الميزة لم تصل بعد إلى المستخدمين جميعهم. فإذا لم تجد Gemini في اللوحة الجانبية في Gmail الخاص بك، حاول مجددًا بعد عدة أيام؛ فهذه الميزة ستكون متوفرة للجميع في وقت قريب جدًا.