الذكاء الاصطناعي هو السبب.. غوغل تسرح المئات من فريق مبيعات الإعلانات

قالت غوغل المملوكة لشركة ألفابت (الثلاثاء 16-1-2024) إنها قررت تسريح مئات الموظفين في فريق مبيعات الإعلانات التابع لها، في أحدث عمليات تقليص للوظائف بالشركة.

وتأتي هذه الخطوة كمؤشر على استمرار عملية تسريح الموظفين هذا العام إذ تتطلع الشركات إلى اعتماد برامج الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتخفيف أعباء العمل.

كانت غوغل قد قالت في الأسبوع الماضي إنها ستسرح العديد من الموظفين في وحدات المساعد الصوتي، وفرق الأجهزة المسؤولة عن بيكسل ونيست وفيتبيت، فضلا عن فريق الواقع المعزز.

وقالت الشركة إن وحدة حلول العملاء في غوغل، والتي تخدم عملاء الإعلانات ذوي المستوى المتوسط، ستكون الفريق الأساسي للتطور في المستقبل.

وكان موقع بيزنس إنسايدر أول من نشر الخبر في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء.

وقالت أمازون في الأسبوع الماضي إنها ستستغني عن مئات من الموظفين في عمليات البث والاستوديو و500 آخرين من منصة بث الفيديو تويتش.

وفي الشهر الماضي، كشفت شركة غوغل، التي وصفت في السابق بأنها رائدة في التشجيع على أبحاث الذكاء الاصطناعي، عن نموذج الذكاء الاصطناعي الذي طال انتظاره، جيميني، في الوقت الذي تحاول فيه اللحاق بشركة مايكروسوفت في السباق بهذا القطاع.

وفي يناير كانون الثاني عام 2023، أعلنت ألفابيت عن خطط إلغاء 12 ألف وظيفة أو ما يعادل ستة بالمئة من قوتها العاملة على مستوى ال