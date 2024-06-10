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الرئيس التنفيذي لنوكيا يجري أول اتصال هاتفي بالتقنيات "الغامرة" في العالم

منذ 38 دقيقة

شعار شركة نوكيا

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قالت شركة نوكيا اليوم الاثنين 10 حزيران/يونيو 2024، إن الرئيس التنفيذي بيكا لوندمارك أجرى اتصالا هاتفيا باستخدام تقنيات جديدة تُسمى “تكنولوجيا الصوت والصورة الغامرة” والتي تحسن جودة الاتصال بإنشاء صوت ثلاثي الأبعاد مما يجعل التفاعلات أقرب للتفاعلات الحية.

وقال لوندمارك “عرضنا مستقبل الاتصالات الصوتية”. وكان لوندمارك حاضرا أيضا عند إجراء أول اتصال بتكنولوجيا الجيل الثاني في 1991.

والاتصالات الحالية في الهواتف الذكية تكون أحادية الاتجاه أي أنها تضغط العوامل الصوتية معا فيكون الصوت المسموع أضعف تجسيما وأقل في التفاصيل، لكن التكنولوجيا الجديدة ستضيف الصوت ثلاثي الأبعاد الذي سيمكّن المتصل من سماع كل شيء كما لو كان جالسا مع الطرف الآخر في المكالمة.

وقالت جيني لوكاندر رئيسة شركة نوكيا تكنولوجيز “إنها أكبر قفزة إلى الأمام في تجربة الاتصال الصوتي الحي منذ طرح الصوت الهاتفي أحادي الاتجاه المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اليوم”.

وأضافت خلال مقابلة “يجري في الوقت الراهن العمل على جعل هذا الأسلوب هو الأسلوب القياسي… ليتسنى لمقدمي خدمات الشبكات ومُصنّعي الرقائق ومُصنّعي السماعات بدء تنفيذه في منتجاتهم”.

وأجرت نوكيا الاتصال باستخدام هاتف ذكي عادي على شبكة عامة من شبكات الجيل الخامس.

    المصدر :
  • رويترز

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