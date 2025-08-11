الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
الصين تشكك في سلامة وكفاءة رقائق إنفيديا المخصصة لسوقها

منذ 3 ساعات
رقائق الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا"

ذكر حساب على منصة للتواصل الاجتماعي تابع لتلفزيون الصين المركزي الرسمي يوم الأحد أن رقائق (إتش20) من إنفيديا تمثل مخاوف أمنية للصين، وذلك بعد أن أثارت بكين مخاوف بشأن إمكانية وجود ما يعرف باسم الأبواب الخلفية للوصول أو التحكم عن بعد في تلك الرقائق.

وقال حساب (يويوان تانتيان) في مقال نشر على (وي تشات)، إن رقائق إتش20 ليست متطورة تكنولوجيا أو صديقة للبيئة.

وخلص المقال إلى أنه “عندما لا يكون نوع الرقاقة صديقا للبيئة ولا متقدما ولا آمنا، فإننا كمستهلكين لدينا بالتأكيد خيار عدم شرائها”.

وطورت إنفيديا رقائق الذكاء الاصطناعي إتش20 من أجل السوق الصينية بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أواخر عام 2023.

وحظرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبيعات تلك الرقائق في أبريل نيسان وسط تصاعد التوتر التجاري مع الصين، لكنها ألغت الحظر في يوليو تموز.

وقالت هيئة مراقبة الفضاء الإلكتروني الصينية في 31 يوليو تموز إنها استدعت شركة إنفيديا إلى اجتماع، وطلبت من شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية توضيح ما إذا كانت رقائق (إتش20) تنطوي على أي مخاطر أمنية تتعلق بالأبواب الخلفي، وهي طريقة خفية لتجاوز إجراءات التحقق العادية أو الضوابط الأمنية.

وذكرت إنفيديا لاحقا إن منتجاتها لا تحتوي على “أبواب خلفية” تسمح بالوصول أو التحكم عن بعد. وأكدت الشركة موقفها يوم الأحد عندما طلب منها التعليق على المقال، قائلة إن رقائقها خالية من مثل هذه الثغرات الأمنية.

    المصدر :
  • رويترز

