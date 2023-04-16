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الصين تطلق قمرا صناعيا والطيران المدني يتجنب منطقة حظر شمالي تايوان

منذ 35 دقيقة
قمر صناعي- أرشيفية

قمر صناعي- أرشيفية

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أطلقت الصين قمرا صناعيا للأرصاد الجوية الأحد فيما غيرت الرحلات الجوية المدنية مساراتها لتجنب منطقة حظر طيران فرضتها الصين إلى الشمال من تايوان تحسبا لاحتمال سقوط حطام صاروخ الإطلاق.

وقالت وزارة النقل التايوانية إن بكين أبلغت تايبه في البداية بأنها ستفرض منطقة حظر طيران من الأحد إلى الثلاثاء لكنها أعلنت لاحقا تقليصها إلى 27 دقيقة صباح اليوم بعد اعتراض تايوان.

وأثار إعلان حظر الطيران المخاوف، إذ أنه يأتي بعد فترة وجيزة من مناورات عسكرية صينية حول تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وأعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، المسؤول الرئيسي في الصين عن برنامج الفضاء، أن القمر فنغيون-3جي أُطلق بنجاح من مقاطعة قانسو شمال غرب البلاد في الساعة 9:36 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقالت المؤسسة إن القمر الصناعي دخل بعد ذلك مداره المحدد، ووصفت الإطلاق بأنه “ناجح تماما”. وهذا القمر يدور في مدار أرضي منخفض ومصمم لرصد هطول الأمطار.

ولم تفصح عن مسار إطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي لكن التوقيت تزامن مع الإعلان الصيني السابق عن منطقة حظر الطيران.

وأشارت الصين إلى أنه من غير الدقيق تسميتها منطقة حظر طيران، رغم أن تايوان أصدرت إشعارا للطيارين جاء فيه “تم إغلاق المجال الجوي بسبب نشاط جوي”.

وتندد الصين بما تصفه بالضجة الإعلامية حول أنشطتها الفضائية ومحاولة تصعيد المواجهة عبر مضيق تايوان.

    المصدر :
  • رويترز

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