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الصين تعلن عن اطلاق صاروخا يحمل قمرا صناعيا خاصا بالطقس

منذ 12 دقيقة
قمر صناعي

قمر صناعي

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أظهر بث مباشر من إدارة الأرصاد الجوية الصينية أن الصين أطلقت صاروخا يحمل قمرا صناعيا خاصا بالطقس صباح الأحد 16\4\2023.

هذا وفي وقت سابق من يوم السبت 15\4\2023 كانت كينيا قد اطلقت أول قمر صناعي لمراقبة الأرض على متن صاروخ تابع لشركة سبيس إكس من الولايات المتحدة، حسبما أظهر بث مباشر لشركة تصنيع الصواريخ التابعة لإيلون ماسك.

وطور تسعة مهندسين كينيين القمر الصناعي الذي سيجمع بيانات زراعية وبيئية بما في ذلك عن الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات. وتخطط السلطات لاستخدامها في إدارة الكوارث ومكافحة انعدام الأمن الغذائي.

وانطلق الصاروخ فالكون 9 الذي يحمل القمر الصناعي تايفا-1 من قاعدة فاندنبرج في كاليفورنيا، بعد تأجيل الإطلاق ثلاث مرات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة الفضاء الكينية إنه تم تجميع أجزاء القمر الصناعي بمساعدة شركة الفضاء البلغارية إندوروسات بتكلفة 50 مليون شلن كيني (372 ألف دولار) على مدى عامين.

    المصدر :
  • رويترز

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