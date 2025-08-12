الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
الصين تمنع شركاتها من استخدام معالجات إنفيديا H20.. مخاوف أمنية أم حرب تكنولوجية؟

رقائق إنفيديا

ذكرت بلومبرغ نيوز اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الصينية حثت الشركات المحلية على تجنب استخدام معالجات إتش20 التي تنتجها شركة إنفيديا، خاصة للأغراض المرتبطة بالحكومة.

وأضاف التقرير أن السلطات أرسلت إخطارات إلى مجموعة من الشركات تثنيها عن استخدام أشباه الموصلات تلك التي تعد أقل تقدما، مع تضمن التوجيهات موقفا قويا بشكل خاص ضد استخدام الشركات الحكومية أو الشركات الخاصة رقائق إتش20 من إنفيديا في أي عمل مرتبط بالحكومة أو الأمن القومي.

ولم تتمكن رويترز حتى الآن من تأكيد صحة التقرير. ولم ترد إنفيديا على طلب التعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وقالت إنفيديا في يوليو تموز إن منتجاتها لا تحتوي على “أبواب خلفية” تسمح بالوصول أو التحكم عن بعد، بعد أن أثارت الصين مخاوف بشأن المخاطر الأمنية المحتملة لشريحة الذكاء الاصطناعي إتش20 التي تنتجها الشركة.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إلى أنه قد يسمح لشركة إنفيديا ببيع نسخة مصغرة من رقائق الجيل القادم لوحدات معالجة الرسومات المتقدمة (بلاكويل) إلى الصين، على الرغم من المخاوف البالغة في واشنطن من أن الصين قد تسخر قدرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية لتعزيز جيشها.

ويقول معارضون للإجراء إن الخطوة يمكن أن تفتح الباب أمام الصين للحصول على قوة حوسبة أكثر تقدما من الولايات المتحدة حتى في الوقت الذي يتنافس فيه البلدان على التفوق التكنولوجي.

    المصدر :
  • رويترز

