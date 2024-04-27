القيمة السوقية لألفابت المالكة لغوغل تتجاوز تريليوني دولار أمريكي

تمكنت شركة عملاقة البرمجيات الأمريكية ألفابت المالكة لشركة غوغل من تحقيق أرباح قياسية، وتسجيل قيمة سوقية تجاوزت تريليوني دولار أمريكي للمرة الثانية في تاريخها منذ عام 2021.

وشهدت أسهم الشركة ارتفاعًا بعد إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، التي حققت فيها الشركة إيرادات تجاوزت 80 مليار دولار مع صافي أرباح بلغ 23.7 مليار دولار، وهي نتائج فاقت توقعات المحللين الماليين.

وكانت القيمة السوقية لألفابت قد لامست لمدة وجيزة حاجز تريليوني دولار في نوفمبر من عام 2021 قبل أن تتراجع إلى دون ذلك المستوى لاحقًا.

وواجهت غوغل تحديات كبيرة مع صعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نحو سريع، لكنها استطاعت هيكلة فرقها والاستفادة من أبحاثها وتقنياتها التي بدأتها منذ سنوات طويلة للتكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي التي يشهدها العالم حاليًا.

وأطلقت الشركة العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المعتمدة عليها التي تُعرف حاليًا باسم Gemini، كما أدمجتها غوغل في مختلف الخدمات التابعة لها على نحو جيد؛ من البحث إلى الإعلانات والخدمات السحابية وتطبيقات الإنتاجية وغيرها.

وتعد ألفابت حاليًا الشركة الأمريكية الرابعة من حيث القيمة السوقية في العالم، خلف إنفيديا (2.2 تريليون دولار) وآبل (2.6 تريليون دولار) ومايكروسوفت (3.0 تريليون دولار)، في حين تبلغ قيمة أمازون حاليًا 1.8 تريليون دولار، وتبلغ قيمة ميتا 1.1 تريليون دولار.

وبالإضافة إلى عائدات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ارتفعت عائدات الشركة من الإعلانات والبحث ومنصة مشاركة الفيديو يوتيوب بنسب متفاوتة، وفقًا لبيانات الشركة المالية الأخيرة.