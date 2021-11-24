“النحل النسر”.. نوع جديد من النحل لديه أسنان ويأكل اللحوم!

يبدو أنّ أنواع النحل في كوستاريكا أصبحت تحبّ طعم اللحم، بعد أن طورت سناً إضافياً لعض اللحوم وأمعاء تشبه إلى حد كبير تلك التي لدى النسور.

قام باحثون من جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد بمقارنة الميكروبات المعوية لأنواع النحل المختلفة، بما في ذلك ما يسمى “النحل النسر”.

وقاموا بجذب نحل النسر عبر قطع من الدجاج النيء، ووجدوا أنّ الحشرات لديها أمعاء حمضية بشكل غير عادي وأنواع الميكروب المرتبطة باستهلاك اللحم.

وفقاً للفريق، يُعتقد أنّ نحل النسر طور نظامه الغذائي الذي يأكل من خلاله اللحوم من أجل تجنب المنافسة الشديدة على الرحيق وحبوب اللقاح.

وقال مؤلف الدراسة وعالم الحشرات في جامعة كاليفورنيا، دوغ يانيغا:”هذا هو النحل الوحيد في العالم الذي تطور لاستخدام مصادر الغذاء التي لا تنتجها النباتات، وهو تغيير ملحوظ جداً في العادات الغذائية”.

وأضاف أنّ النظام الغذائي لنحل النسر ليس هو الطريقة الوحيدة التي يكونون بها غير عاديين.

“على الرغم من أنهم لا يستطيعون اللدغ، إلا أنهم ليسوا جميعاً عزّل والعديد من هذه الحشرات غير سارة تماماً.”

“وهي تتراوح بين الأنواع الحميدة إلى الأنواع التي تلدغ، بالإضافة إلى عدد قليل من التي تنتج إفرازات في فمها تسبب القروح المؤلمة في الجلد.”

النحل الطنان، نحل العسل والنحل الغير لادغ جميعها أنواع مستعمرة من قبل نفس خمسة أنواع أساسية من الميكروبات.



وقالت مؤلفة الورق وعالمة الحشرات جيسيكا ماككارو، من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد: “على عكس البشر، الذين تتغير أحشائهم مع كل وجبة، احتفظ معظم أنواع النحل بهذه البكتيريا نفسها على مدى 80 مليون سنة تقريباً من التطور”.

نظراً لنظامهم الغذائي المختلف جذرياً، تساءل الباحثون عما إذا كان نحل النسر يملك ميكروبيوم أمعاء مختلف عن نظرائهم النباتيين.

وللتحقق من ذلك، أنشأ الفريق محطات للطعم تحتوي على قطع طازجة من الدجاج النيئ معلقة من الفروع وملطخة بالهلام النفطي لردع النمل، في مواقع في كل من شمال وجنوب كوستاريكا.

كانت الطعوم ناجحة في جذب نحل النسور والأنواع الأخرى ذات الصلة التي تأكل الجيف، مع ملاحظة الفريق أن الحشرات استخدمت السلال الصغيرة على مؤخراتها التي يستخدمها النحل اللاسع عادة لجمع حبوب اللقاح لتخزين اللحوم بدلاً من ذلك.

وقال مؤلف الدراسة وعالم الحشرات كوين ماكفريدريك، من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد: “كان لديهم سلال دجاج صغيرة”.

قارن الفريق بين نحل النسر الذي يأكل اللحوم حصرياً والنحل اللاذع الآخر الذي يتغذى على كل من اللحم والزهور وتلك التي تأكل حبوب اللقاح فقط، حيث وجد التغييرات الأكثر تطرفاً في الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء بين نحل النسر.

وأوضح الدكتور ماكفريدريك: “إنّ ميكروبيوم نحل النسر غني بالبكتيريا المحبة للحمض، وهي بكتيريا جديدة لا يمتلكها أقاربها”.

“هذه البكتيريا تشبه تلك الموجودة في النسور الفعلية، وكذلك الضباع وغيرها من الذين يتغذون على الجيف، ويفترض أن تساعد في حمايتها من مسببات الأمراض.”

من بين البكتيريا الموجودة في أحشاء نحل النسور كانت Lactobacillus، والتي يمكن العثور عليها في الطعام البشري المخمر، مثل العجين المخمر، وكذلك Carnobacterium ، والذي يعرف بأنه مرتبط بهضم اللحم.

“من الجنون بالنسبة لي أنّ النحل يمكن أن يأكل الجثث”، قالت السيدة ماككارو.

“يمكننا أن نمرض بسبب كل الميكروبات الموجودة على اللحوم والتي تتنافس مع بعضها البعض وتفرج عن السموم التي هي سيئة للغاية بالنسبة لنا.”

وافق الدكتور ماكفريدريك، مضيفاً: “إنّ الأشياء الغريبة في العالم موجودة في المكان الذي يمكن العثور فيه على الكثير من الاكتشافات المثيرة للاهتمام. هناك الكثير من التبصر في نتائج الانتقاء الطبيعي.”

مع استكمال دراستهم الأولية، يبحث الباحثون الآن لمعرفة المزيد عن الدور الأكبر الذي تلعبه الميكروبات على صحة النحل بشكل عام.