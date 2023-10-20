انتفاضة مفاجئة في سوق العملات الرقمية.. بيتكوين تتجاوز 30 ألف دولار!

تخطت بيتكوين (الجمعة 20-10-2023) حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس آب، لتتجاوز مكاسبها خلال الأسبوع عشرة بالمئة، لتتراجع بعد ذلك بشكل طفيف إلى مستويات الـ 29,430 دولار، وبلغت قيمتها السوقية الآن 571 مليار دولار.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة تداولا في العالم 4.8 بالمئة خلال اليوم إلى 30037 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من أغسطس آب.

بلغت القيمة السوقية المجمعة لسوق الكريبتو خلال تعاملات صباح الجمعة، حوالي 1.08 تريليون دولار. فيم بلغ حجم التداولات حوالي 39.63 مليار دولار.

فيما صعدت عملة “إيثريوم”، وهي أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، بنحو 2.3% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتصل إلى 1600 دولاراً، بمكاسب أسبوعية بلغت 2.4%، وقيمة سوقية بنحو 190 مليار دولار.

وارتفع سعر عملة بينانس كوين بنسبة 1.7% ليسجل 214 دولار.

وصعدت سولانا بنسبة 11% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 26.732 دولار، وبنسبة 23% خلال الـ 7 أيام الأخيرة.

وشهدت كاردانو ارتفاعًا إلى 0.2507 دولار، وبنسبة 2.9%، فيما تصعد خلال الـ 7 أيام الأخيرة بنسبة 1%.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت دوج كوين إلى مستوى 0.059740 دولار، وبنسبة 2%.