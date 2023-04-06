انتكاسة جماعية تضرب سوق الكريبتو بقيادة بيتكوين

سجلت أسعار العملات الرقمية، الخميس، انتكاسة جماعية بقيادة عملة بيتكوين.

ورغم ذلك حافظت عملة بيتكوين على سعرها فوق حاجز 28 ألف دولار خلال التعاملات الصباحية.

وبشكل عام، تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 1.18 تريليون دولار.

كما تراجعت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 40.58 مليار دولار.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وتراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الخميس 6 أبريل/نيسان بنسبة 1.87% إلى 28 ألف دولار للوحدة الواحدة.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 542 مليار دولار، في التعاملات المبكرة اليوم الخميس.

وعلى أساس أسبوعي، تراجع أيضا سعر وحدة بيتكوين بنسبة 1.81% بحسب بيانات موقع “إنفيستينغ”.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وشمل التراجع أيضا، سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 1.24% اليوم ليصل إلى 1887.69 دولار.

أيضا تراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.63% ليسجل 313.50 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 2.23% من قيمته ليسجل 0.50096 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 1.93% ليبلغ 0.3888 دولار.

وتراجع سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 5.86% ليصل إلى مستوى 0.091732 دولار.