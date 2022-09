ايلون ماسك.. يقلل من شأن العملة المشفرة "دوجكوين"

غالباً ما تكون تصريحات الملياردير الأميركي إيلون ماسك مثيرة للجدل، وتشهد منصة تويتر على العديد من المشاحنات من خلال تغريداته.

ليعود ماسك مرة جديدة عبر تويتر بتغريدة مثيرة للجدل، لتكون هذه المرة ضد جاكسون بالمر، الشريك المؤسس للعملة المشفرة “دوجكوين” Dogecoin.

فقد قلل ماسك من شأن قوة ترميز هذه العملة، مشيراً إلى أن أولاده يكتبون كوداً أفضل منها، في رد على بالمر الذي وصف الملياردير الأميركي بأنه “نصاب”، بحسب موقع “بزنس إنسايدر”.

وبدأت الحكاية خلال مقابلة مع موقع الأخبار الأسترالي Crikey، حين قال بالمر، إنه بعث برسالة إلى ماسك على تويتر منذ عدة سنوات بعد إنشاء روبوت يمكن أن يساعد في تحديد عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة على تويتر.

وقال فيها “إنه أصبح من الواضح أن ماسك لم يفهم الترميز، وأنه لا يعرف كيفية تشغيل لغة بايثون Python”.

كذلك، أضاف “إنه جيد حقاً في التظاهر بأنه يعرف، وهذا واضح جداً في وعده بسيارات تسلا ذاتية القيادة بالكامل”.

My kids wrote better code when they were 12 than the nonsense script Jackson sent me.

Like I said, if it’s so great, he should share it with the world and make everyone’s experience with Twitter better. If he does, you will see what I mean.

Jackson Palmer is a tool.

— Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2022