بأرباحٍ قياسية.. عمالقة التكنولوجيا الأميركية ينهون 2023

أنهى عمالقة التكنولوجيا الأميركية العام 2023، بأرباحٍ قياسية، حيث نجحت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة “آبل” في اجتياز تراجع مبيعاتها لمدة عام كامل، وأعلنت عن أرباح صافية بنحو 34 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

ووفقا لرويترز تعزى هذه النتيجة الإيجابية إلى حد كبير إلى المبيعات القوية لجهاز آيفون، والتي زادت بنسبة 6% لتصل إلى 69.7 مليار دولار في تلك الفترة.

وشهد إجمالي إيرادات “آبل” ارتفاعًا بنسبة 2% إلى 119.6 مليار دولار، وهو ما يمثل أول زيادة بعد 4 أرباع متتالية من الانخفاض.

ومع ذلك، شهدت مبيعات الشركة في مناطق الصين، التي تشمل أعمال آبل في تايوان وهونغ كونغ، انخفاضا في الإيرادات بنحو 13%. وعلى الرغم من أن مبيعات آيفون تجاوزت توقعات المحللين، إلا أن الشركة قصرت في الخدمات وأجهزة ماك إضافة إلى أقسام آيباد وفقا لمراقبين، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 1.6% في سعر السهم خلال فترة ما بعد ساعات التداول. وارتفع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 13% ليصل إجماليها إلى 33.9 مليار دولار.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية الإجمالية، تواجه شركة أبل تحديات في قسم الخدمات الذي يخضع للتدقيق القانوني.

ويشير خبراء أن إيرادات الشركة يمكن أن تتأثر مع تكرر دعاوى مكافحة الاحتكار، بما في ذلك الدعوة المتعلقة بصفقة محركات البحث مع غوغل، وهو ما دفع الشركة إلى مراجعة نظام العمولة الخاص بها في متجر التطبيقات.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، عن أرباح بلغت 14 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، متجاوزة توقعات المحللين.

ومع وصول إيراداتها إلى 40.1 مليار دولار، مدفوعة بحوالي 3.1 مليارات مستخدم شهريًا على شبكتها الاجتماعية، ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 12% في التداول بالأسواق المالية.

ويتزامن هذا الأداء المالي الإيجابي مع الذكرى الـ20 لتأسيس فيسبوك، وقد أعرب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن تفاؤله بشأن المستقبل. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات تتعلق بالسلامة عبر الإنترنت وفقا لبلومبيرغ، والتي تم تسليط الضوء عليها خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ حول “أزمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت”.

واعتذر زوكربيرغ وقتذاك عن تجارب عائلات الضحايا وأكد على الطبيعة المتطورة لتدابير السلامة عبر الإنترنت.

أما عملاق التسوق عبر الإنترنت أمازون فقد أظهرت أيضًا أداءً ماليًا قويًا في الربع المالي الأخير، بما في ذلك فترة أعياد الميلاد. حيث أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة عن زيادة في الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 170 مليار دولار.

وبلغت أرباحها عن الفترة نحو 10.62 مليارات دولار أميركي، مدفوعة بأداء قوي في مجال تجارة التجزئة والأداء السحابي.

وشهد قسم الخدمات السحابية في أمازون، زيادة في المبيعات بنسبة 13% لتصل إلى 24.2 مليار دولار.

وسلط الرئيس التنفيذي للشركة، آندي جاسي، الضوء على موسم تسوق قياسي للعطلات وإغلاق قوي لعام 2023، مقدمًا توقعات متفائلة للربع الأول من عام 2024، مع مبيعات متوقعة تتراوح بين 138 مليار دولار و143.5 مليار دولار.

ويشار إلى أن هذه التقارير المالية تعكس مرونة الشركات الأميركية الكبرى وقدرتها على التكيف في بيئة سوق ديناميكية وتنافسية.