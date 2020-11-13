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بأمرقضائي..أمريكا تؤجل حظر “تيك توك”

منذ 6 دقائق
تطبيق تيك توك

تطبيق تيك توك

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أعلنت الإدارة الأمريكية عن تأجيل تنفيذ حطر تطبيق الفيديوهات الشهيرة الصيني ”تيك توك“، الذي كان من المفترض أن بدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم .

وقررت وزارة التجارة الأمريكية تأجيل حظر ”تيك توك“ الذي كان من المقرر يتم تنفيذه اليوم.

وقالت الوزارة: إنها لن تنفذ الأمر في انتظار المزيد من التطورات القانونية، حيث يُجرى بالفعل النظر في قضيتين تشارك فيهما ”تيك توك“ من أجل تجنب الحظر الكامل في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستشهدت التجارة الأمريكية بأمر قضائي منحته قاضية في فيلادلفيا لصالح ”تيك توك“ في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك عندما رفعت مجموعة من المؤثرين في المنصة الشهيرة دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

وكانت قد حددت لجنة في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب اليوم، موعدا نهائيا لشركة ”تيك توك“ بالتخلي عن الأصول الأمريكية، وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، طرحت الشركة صفقة مقترحة من شأنها أن تطالب شركتي ”أوراكل“ و ”وول مارت“ بحصة تبلغ 20% من الشركة الأم لـ“تيك توك“، ووافق ترامب على الاتفاقية مبدئيًا، ولكن لم يكن هناك تحرك يذكر منذ ذلك الحين.

وأشارت التقارير إلى أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بإدارة ترامب توقفت في الأسابيع الأخيرة عن التواصل مع ”تيك توك“ لبحث اتفاقها مع أوراكل.

وكانت قد اتخذت الإدارة الأمريكية قرارًا بحجب“ تيك توك“، معتبرة أن التطبيق يشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، ويمكن الصين من الوصول إلى بيانات شخصية لأعداد كبيرة من الأمريكيين.

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