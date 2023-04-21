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باستخدام لسانك فقط.. جهاز ذكيّ للتحكّم في هاتفك!

منذ 12 دقيقة
جهاز حديث للتحكم في هاتفك

جهاز حديث للتحكم في هاتفك

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هل حدث أن أردت يومًا ما أن تنفذ أمرًا على هاتفك أو حاسوبك لكن يديك كانتا مشغولتين؟ قريبًا قد تتمكن من القيام بهذا الأمر باستخدام لسانك فقط.

فقد قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنّ خبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طوّروا جهازًا ذكيًا يتصل بالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر عبر البلوثوت، ويسمح للمستخدم باختيار الأزرار باستخدام لسانه فقط.

وأوضحت الصحيفة أنّ المستخدم يكفي أن يحرّك لسانه عبر شريحة توجد على الجهاز لتنفيذ أيّ أمر على حاسوبه أو هاتفه.

والجهاز المسمى “MouthPad” يجري تصميمه حسب فم أيّ شخص بشكل يتناسب مع أسنانه، ثم يتم تثبيت لوحة مزودة بأجهزة استشعار في الجهة الأمامية، وهو قادر على الاتصال بأجهزة أندرويد وأبل وماك وويندوز.

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