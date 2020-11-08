بالصور: تعرف إلى هاتف سوني المميز الذي لم يبصر النور مطلقاً!!

قبل عشر سنوات كان التنافس بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية، ينشط في في تقديم خصائص وميزات كان لافتة حينها حقاً، فالأجهزة الذكية حينها والتي كانت تتمتع بلوحة مفاتيح ديناميكة ووقابلة للنزلاق، كانت تعتبر من أهم ما يبحث عنه المستخدمون حينها.

ومن بين أميز تلك الهواتف حينها كان Sony Ericsson VAIO الذي كانت تستعد شركة سوني لإطلاقة عام 2010، وأظهر النموذج الأولي للهاتف أنه كان يتميز بشاشة بقياس 5.5 إنشات ولوحة مفاتيح مفصلية قابلة للانزلاق للخارج.

وبالرغم من أن الجهاز لم ير النور مطلقًا، فقد نشر مجتمع المطورين XDA الآن صورًا عالية الجودة للجهاز تعطينا نظرة على ما كان يمكن أن يكون عامل تغيير في اللعبة بالنسبة للشركة.

ويسبق النموذج الأولي من Sony Ericsson VAIO المعروض في الصور أول هاتف ذكي VAIO بنظام أندرويد الذي تم طرحه في السوق في عام 2015، بعد أن انفصلت VAIO عن Sony.

ويتميز الجهاز بشاشة بقياس 5.5 إنشات طويلة مع حواف سميكة في الجهة العلوية والسفلية.

ويعمل الهافت بنظام أندرويد 2.1 المسمى Eclair، ويتميز بمفاتيح العودة الفعلية، والمنزل، والقائمة أسفل الشاشة.

وهناك شيء غير معتاد يتمثل في آلية المفصلة المكونة من مرحلتين للنموذج الأولي، التي تقوم أولاً بإزاحة الشاشة للخارج بشكل مسطح ثم تميلها لأعلى لتكشف عن لوحة مفاتيح كاملة الحجم بمسافات مريحة.

وبالرغم من قيود المساحة، فإن الهاتف يتميز بمجموعة ثانية من أزرار أندرويد على يسار شريط المسافة، وزر بحث خاص، ومفتاح وظيفي.

ويتميز النموذج الأولي لهاتف Sony Ericsson VAIO بوجود العلامة التجارية VAIO البارزة في الجهة الخلفية، وشعار Sony Ericsson الصغير في الجزء العلوي بجوار الكاميرا الخلفية الفردية والفلاش، وشارة النموذج الأولي في الأسفل.

ويتضمن الجهاز أربعة أقدام مطاطية في الجزء السفلي للتثبيت، وهي مفيدة أثناء استخدامه على المكتب، ويبدو أن الجهاز يأتي بمنفذ سماعة الرأس التقليدي ضمن الحافة الأمامية ومنفذ USB صغير ضمن الحافة الخلفية.

ومثل Xperia Play 2، كان هذا النموذج الأولي Sony Ericsson VAIO يسبق وقته.

يذكر أن مجتمع المطورين XDA قد نشر في وقت سابق معلومات وصور حول Sony Ericsson Xperia Play 2، وهو هاتف ذكي من أوائل عام 2010 يعمل بنظام أندرويد لم يتم طرحه، بحيث كان بإمكانه إحداث ثورة في صناعة الألعاب المحمولة.

وتم تصميم Xperia Play 2 لتشغيل ألعاب PlayStation للجوال، ويتميز بشاشة منزلقة مع وحدة تحكم، متكاملة مع لوحة D-Pad وأزرار PlayStation و Start و Select واثنين من أذرع التحكم الحساسة للمس المخفية في الأسفل.