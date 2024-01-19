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بالفيديو.. أول رائد فضاء تركي ينطلق نحو محطة الفضاء الدولية

منذ 41 دقيقة
انطلاق مركبة فضائية نحو محطة الفضاء الدولية

انطلاق مركبة فضائية نحو محطة الفضاء الدولية

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انطلق Alper Gezeravci وهو أول رائد فضاء تركي في رحلة مع ثلاثة رواد أوروبيين، الخميس، إلى محطة الفضاء الدولية، في أحدث بعثة تجارية لشركة Axiom Space الناشئة في تكساس.

وانطلقت مركبة “دراغون” لشركة space X، وعلى متنها الرواد الأربعة فوق صاروخ “فالكون 9” قبل ساعة من غروب الشمس، من مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأميركية، لتعلن بدء رحلة للمحطة تستغرق 36 ساعة.

ومن المتوقّع أن تصل المركبة “كرو دراغون” إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح غد السبت، وأن تلتحم بالمحطة التي تدور على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض وبها حاليًّا سبعة أفراد أساسيين.

وأظهر البثّ المباشر مركبة الإطلاق، المكوّنة من مرحلتين ويعادل ارتفاعها ارتفاع 25 طابقًا، وهي تنطلق في سماء غائمة إلى حد ما فوق ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا.

وتُمثّل هذه المهمة الرحلة الثالثة من نوعها التي تنظمها شركة “أكسيوم”، ومقرّها هيوستون، خلال عامين.

ويعتمد نشاط الشركة على إرسال رواد فضاء ترعاهم حكومات أجنبية ومؤسسات خاصة إلى الفضاء.

وتتحصّل الشركة على 55 مليون دولار على الأقل عن الفرد في الرحلة الواحدة.

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