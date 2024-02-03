بتكلفة تنافسية.. الصين تطلق صاروخ قادر على إرسال حموﻻت للفضاء

تحدثت وسائل إعلام رسمية بأن صاروخا صينيا قويا رغم صغر حجمه، قادرا على إرسال حمولات إلى الفضاء بتكلفة تنافسية أوصل اليوم السبت تسعة أقمار صناعية إلى المدار، في استعداد على ما يبدو لعام آخر حافل بإطلاق المهام التجارية الصينية. وفق وكالة رويترز.

وانطلق الصاروخ، جيه لونغ-3، المعروف أيضا باسم سمارت دراجون-3، من بارجة عائمة قبالة ساحل يانغجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين.

وعملية الإطلاق هي المهمة الثالثة للصاروخ الذي طورته شركة تشاينا روكيت، وهي فرع تجاري تابع لشركة حكومية متخصصة في صناعة مركبات الإطلاق، منذ عام 2022.

ودعا الرئيس شي جين بينغ إلى توسيع الصناعات الاستراتيجية ومنها قطاع الفضاء التجاري الذي يعتبر أساسيا في إنشاء مجموعات من الأقمار الصناعية التي تستخدم في الاتصالات والاستشعار عن بُعد والملاحة.

وأطلقت مجموعة جيلي القابضة لصناعة السيارات اليوم أيضا 11 قمرا صناعيا لتعزيز قدرتها على توفير نظام تنقل أكثر دقة للسيارات ذاتية القيادة.

ومن أجل إنشاء شبكات الأقمار الصناعية التجارية، يعد من الضروري أن تتمكن الصين من تطوير صواريخ متنوعة تستوعب حمولات مختلفة الأحجام وتخفض تكاليف الإطلاق وتزيد عدد مواقع الإطلاق مثل بناء المزيد من الموانئ الفضائية واستخدام سفن إطلاق بحرية.

ويمكن لصاروخ جيه لونغ-3 أن ينقل حمولة يصل وزنها إلى 1500 كيلوجرام إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 500 كيلومتر.

وكانت ذكرت شركة تشاينا روكيت في وقت سابق أن الصاروخ قادر على حمل أكثر من 20 قمرا صناعيا بتكلفة إطلاق تقل عن 10 آلاف دولار للكيلوجرام، وهو سعر تنافسي على المستوى العالمي للصواريخ صغيرة الحجم.