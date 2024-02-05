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بتهمة الاحتيال.. شركة إنترنت صينية تطرد 120 عاملًا

منذ 24 دقيقة
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طردت شركة إنترنت صينية عملاقة 120 شخصا يعملون لديها بتهمة الاحتيال.

وأعلنت شركة الإنترنت الصينية العملاقة “تينسنت” Tencent، عن طرد أكثر من 120 شخصًا العام الماضي، لانتهاكهم قواعدها لمكافحة الاحتيال، واتهامهم بالفساد والسرقة.

وتُعد شركة ألعاب الفيديو العالمية العملاقة “تينسنت” من الشركات الرئيسية في مجال التكنولوجيا في الصين بفضل تطبيقها “ويتشات” WeChat (مراسلة، ودفع عبر الإنترنت، وشبكة اجتماعية)، الموجود على كل الهواتف في البلاد تقريبًا.

واعتبر مؤسس شركة “تينسنت” بوني ما، في العام 2022 أن مستوى الفساد في شركته “صادم”، وتوعد باتخاذ إجراءات، وفقا لتعليقات نقلتها عنه وسائل إعلام رسمية آنذاك.

وأكدت “تينسنت” أنه خلال العام 2023، سُجل أكثر من 70 انتهاكًا لقواعد السلوك.

وقالت المجموعة في بيان نشرته، إنه “تم فصل أكثر من 120 شخصا” من الشركة، والإبلاغ عن نحو عشرين شخصاً للسلطات.

وكان بعض الموظفين الذين اتهموا بالفساد وطُردوا يعملون في فرع “بي سي جي” PCG في المجموعة المسؤول عن نشر المحتوى (أخبار، رياضة، أفلام).

وعمل آخرون في فرع الخدمات الطبية في المجموعة. وتعد “تينسنت” رائدة في الصين في مجال تطبيقات التطبيب من بعد.

وحُكم على موظف اتهمته شركة “تينسنت” بـ”سرقة ممتلكات” لها، بالسجن لمدة 4 سنوات وبدفع غرامة قدرها 100 ألف يوان (12900 يورو)، وفقًا للبيان.

وتبحث شركة “تينسنت” حالياً عن مزيد من الفرص في الخارج وخصوصاً في أوروبا حيث تعمل على تعزيز نفسها من خلال الاستحواذ على حصص في أستوديوهات لألعاب الفيديو.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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