بسبب خطط إعادة الهيكلة.. شركات عالمية تلغى مئات الوظائف

أعلن عدد من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك أبل ومايكروسوفت وأمازون، عن مزيد من التخفيضات في عدد الموظفين في عام 2024 كجزء من خطط إعادة الهيكلة.

وتستمر صناعة التكنولوجيا في مواجهة عمليات تسريح العمال، مع ظهور أخبار عن تخفيضات جديدة في الوظائف كل شهر. حتى الآن، قامت 237 شركة تكنولوجيا بتسريح 58499 موظفًا في عام 2024.

وتواصل شركات مثل Apple وMicrosoft وAmazon عمليات إعادة الهيكلة وتقليص القوى العاملة لديها حتى بعد تسريح آلاف الموظفين في العام الماضي في عمليات تسريح جماعية للعمال.

في حين شهد الربع الأول من عام 2024 دورات قصيرة من تخفيض الوظائف، يبدو أن شهر أبريل لن يكون مختلفا.

وقامت شركة Apple مؤخرًا بتسريح أكثر من 600 موظف، وحذت شركة Microsoft حذوها من خلال الإعلان عن إجراءات لخفض التكاليف.

وبالمثل، أعلنت شركة أمازون، التي شهدت عمليات تسريح شهرية متسقة للعمال هذا العام، مؤخرًا عن المزيد من التخفيضات في الوظائف.

في حين أن شركات التكنولوجيا لا تعلن عن عمليات تسريح جماعية للعمال كما هو الحال في 2022-23، فإن أرقام تسريح العمال في صناعة التكنولوجيا في عام 2024، وفقًا لموقع LayoffFYI، وهو موقع ويب يتتبع عمليات تسريح العمال في الشركات، لا تزال صارخة.

ويكشف الموقع أنه في يناير 2024، تم تسريح 19350 موظفًا، بينما كان هذا العدد في فبراير 15589، وفي الشهر الماضي في شهر مارس، تم تسريح حوالي 7322 موظفًا. ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر في أبريل 2024.

وأكدت شركة Apple مؤخرًا تسريح أكثر من 600 موظف، معظمهم في كاليفورنيا، بعد إغلاق مشروعها الطموح للسيارات وإلغاء Apple Watch Ultra المزودة بشاشة MicroLED.

كانت عمليات تسريح العمال جزءًا من التغييرات التشغيلية المهمة في الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو. أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن 371 موظفًا تأثروا في مكتب شركة أبل الرئيسي المتعلق بالسيارات في سانتا كلارا، مع حدوث عمليات تسريح إضافية للعمال في مكاتب فرعية مختلفة.

وبحسب ما ورد شارك الموظفون المتأثرون في مشاريع تتعلق بتطوير شاشات الجيل التالي وتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة. ومع ذلك، فإن العدد الإجمالي لتخفيضات الوظائف قد يتجاوز الأرقام المعلنة، حيث انتشر مهندسو هذه المشاريع عبر مواقع مختلفة، بما في ذلك أريزونا.

فيما تخضع Microsoft حاليًا لعملية إعادة هيكلة كبيرة تحت قيادة Jared Spataro، مع التركيز القوي على تحسين منتجات Copilot AI الخاصة بها مع تبسيط الموارد بشكل متزامن لتطبيق الدردشة Teams الخاص بها.

ومع ذلك، فإن جزءًا من عملية إعادة الهيكلة هذه يتضمن تسريح الموظفين بهدف تعزيز قدرات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقارير Business Insider.

كما وأعلنت أمازون مؤخرًا عن عمليات تسريح للعمال، مما أثر على مئات الموظفين داخل ذراع الحوسبة السحابية التابع لها، AWS، بعد إعادة هيكلة كبيرة داخل الشركة.

تعد عمليات تسريح العمال هذه جزءًا من إعادة تنظيم أوسع نطاقًا نحو مجالات التركيز الرئيسية، بما في ذلك المتاجر الفعلية وأقسام التكنولوجيا والمبيعات والتسويق. في حين أكد متحدث باسم AWS تسريح العمال وأكد الدعم للموظفين المتأثرين في الانتقال إلى أدوار جديدة، فإن هذه الخطوة تعكس التكيف الاستراتيجي لأمازون مع التحولات في استخدام التطبيقات داخل متاجرها ومنافذ الطرف الثالث.