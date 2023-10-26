بشأن حجب محتوى داعم للفلسطينيين.. ماليزيا ستحذر تيك توك وميتا!

أشار فهمي فاضل وزير الاتصالات في ماليزيا اليوم الخميس، إلى أن الهيئة التنظيمية لشؤون الاتصالات ستصدر تحذيرا لشركتي تيك توك وميتا بسبب ما قيل عن حجب محتوى مساند للفلسطينيين على المنصتين.

وقال على منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر “إذا تم تجاهل هذا الأمر، لن أتردد في اتخاذ نهج وموقف صارمين للغاية”.

ودون أن يقدم تفاصيل، قال فهمي إن العديد من الأحزاب حثت الحكومة على اتخاذ إجراء صارم مع منصات للتواصل الاجتماعي بعد ما تردد عن أنها تقييد المحتوى المؤيد للفلسطينيين.

ولم يرد ممثلون لتيك توك وميتا بعد على طلبات للحصول على تعقيب.

وقال فهمي إن الماليزيين لديهم الحق في حرية التعبير بشأن القضية الفلسطينية مضيفا أن هذا الحق لن ينتزع منهم.

جاء ذلك بعد أسبوعين من قول فهمي إن تطبيق تيك توك لم يلتزم بشكل كامل بقوانين ماليزيا ولم يفعل ما يكفي للحد من محتوى مضلل ومشوه للسمعة. وقالت الشركة في الرد إنها ستتخذ إجراءات فاعلة لمعالجة الأمور التي طرحت.