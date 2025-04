بصور فريدة.. تلسكوب هابل يحتفل بيوبيله الفضي في الفضاء

على الرغم من مرور 35 عاما من إطلاقه إلى الفضاء، ما يزال تلسكوب هابل الفضائي يحتفظ بمكانته كواحد من أعظم إنجازات البشرية العلمية.

وهذا التلسكوب الفضائي الذي لا يتجاوز حجمه حافلة مدرسية، استطاع منذ انطلاقته في 24 أبريل 1990 أن يغير فهمنا للكون بشكل جذري، رغم المشاكل التقنية التي واجهها في بدايته.

One telescope. Nearly 1.7 million observations. Thirty-five years – and counting.

Hubble’s new 35th anniversary images show cosmic sites from within our solar system to our galaxy and beyond – a reminder of the mission’s impact on every area of astronomy. ⬇️ pic.twitter.com/7t2MCiQmjO

— Hubble (@NASAHubble) April 23, 2025