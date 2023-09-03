الأحد 18 صفر 1445 ﻫ - 3 سبتمبر 2023 |
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بعد "أطول مهمة" لرائد عربي.. ماذا قال النيادي قبل عودته إلى الأرض؟

منذ 22 دقيقة
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

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أعلن مركز “محمد بن راشد” الإماراتي للفضاء، عن موعد عودة الرائد سلطان النيادي إلى الأرض على متن مركبة “دراغون”، وذلك بعد أن أدّى أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء، والتي دامت لمدة 6 أشهر.

وكتب مركز “محمد بن راشد” على منص”X” ، تويتر سابقًا: “ستة أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات عشناها مع سلطان منذ اللحظات الأولى لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مهمة أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة”.

ودعا المركز لمتابعة التغطية المباشرة لعودة رائد الفضاء الإماراتي، التي ستكون في بث مباشر عبر حسابات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال سلطان النيادي عبر منصة “X”: “للفضاء.. لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء.. إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد.. وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم.. دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير”..

رحلة العودة

وكشف المركز في منشور آخر عن الجدول الزمني لعودة النيادي، موضحًا أن بداية رحلة العودة ستكون يوم الأحد عند الساعة 3:05 ظهرًا بتوقيت الإمارات، عندما تنفصل المركبة دراغون عن محطة الفضاء الدولية.

وأضاف المركز أن عودة النيادي وطاقم محطة الفضاء “Crew-6” إلى الأرض ستكون يوم الإثنين الرابع من سبتمبر عند الساعة 8:07 صباحًا بتوقيت الإمارات، على أن تبدأ التغطية المباشرة للحدث في السابعة والنصف صباحا من اليوم نفسه.

وبحسب موقع محطة الفضاء الدولية، فإن أصعب مراحل رحلة العودة ستكون عند اختراق المركبة للغلاف الجوي للكرة الأرضية بسرعة تبلغ 28 ألف كيلومتر في الساعة، وفيها تصل إلى درجة حرارة جسم المركبة إلى حدها الأقصى بنحو 1900 درجة مئوية، وتكمن خطورة تلك المرحلة في انقطاع الاتصال بشكل كامل بين مركز الاتصال الأرضي والمركبة لمدة تقدر بست دقائق.

اختبارات السلامة

وبمجرد العودة يتوجه النيادي إلى مركز جونسون للفضاء في ولاية تكساس للخضوع لاختبارات صحية للتأكد من سلامته، على أن يعود لاحقاً إلى الإمارات للمشاركة في الاحتفالات التي تقام على شرفه، كأول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء الخارجي.

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