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بعد تحذيرات تتعلق بالسلامة.. تسلا تستدعي مليوني سيارة أمريكية

منذ 7 دقائق
مركز خدمة ومبيعات تسلا في فيستا - كاليفورنيا

مركز خدمة ومبيعات تسلا في فيستا - كاليفورنيا (رويترز)

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تستدعي شركة تسلا ما يزيد قليلا عن مليوني سيارة في الولايات المتحدة مجهزة بنظام القيادة الذاتية المتقدمة “أوتوبايلوت” بهدف تثبيت إجراءات أمان جديدة وذلك بعد أن قالت جهة تنظيمية للسلامة إن النظام يثير مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتجري إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة تحقيقا يتعلق بشركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يترأسها الملياردير إيلون ماسك منذ أكثر من عامين حول ما إذا كانت سيارات تسلا تضمن بشكل كاف أن السائقين يبقون منتبهين عند استخدام نظام القيادة الذاتية، ويبدو أن استدعاء تسلا الأكبر على الإطلاق يشمل تقريبا جميع سياراتها الموجودة على الطرق الأمريكية.

ويهدف نظام القيادة الذاتية في تسلا إلى تمكين السيارات من التوجيه والتسريع والفرملة تلقائيا داخل حارتها في حين يمكن أن تساعد تقنية القيادة الذاتية المُحسنة في تبديل الممرات على الطرق السريعة لكنها لا تجعل السيارات ذاتية القيادة تماما.

وفي أغسطس آب 2021، فتحت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة تحقيقا في نظام القيادة الذاتية بعد وقوع أكثر من عشرة حوادث تصادم تعرضت فيها سيارات تسلا لاصطدام بمركبات طوارئ ثابتة.

وقالت الإدارة إنه عندما انتهى التحقيق، أعلنت تسلا عن عملية الاستدعاء بناء على ما وجدته الإدارة إذ تم اكتشاف أن “تصميم تسلا الفريد لنظام القيادة الذاتية يجعل السائق لا يشارك بشكل كافٍ في عملية القيادة وقد يستخدم النظام بشكل غير صحيح أو غير ملائم.

وقامت الإدارة بدراسة 956 حادثة تصادم كان يعتقد في البداية أن نظام القيادة الذاتية كان مستخدما، وركزت التحقيقات على 322 حادثة تصادم مرتبطة باستخدام نظام القيادة الذاتية.

    المصدر :
  • رويترز

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