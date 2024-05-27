بعد رحلة استمرت 28 عاما.. نهاية تطبيق "آي سي كيو"

انتهت رحلة تطبيق “آي سي كيو” أحد أشهر تطبيقات الدردشة القديمة، إذ نشرت الشركة الروسية “في كيه” -التي كانت تتولى تشغيل الخدمة منذ عام 2010- رسالة أول أمس الجمعة ذكرت فيها “ستتوقف خدمة “آي سي كيو” عن العمل اعتبارا من 26 يونيو/حزيران”، وتدعو المستخدمين للانتقال إلى تطبيقات الدردشة الأخرى لدى الشركة، وفقا لما ذكره موقع “ذا فيرج”.

وكان تطبيق “آي سي كيو” ضمن مجموعة خدمات الدردشة الفورية القديمة التي ظهرت مبكرا، مثل تطبيق الدردشة الفورية التابع لشركة “أول” الأميركية أو التطبيق الشهير “إم إس إن ماسنجر” الذي كان يسمح بإجراء محادثات في الوقت الفعلي.

ويختلف تطبيق “آي سي كيو” عن غيره من التطبيقات الأخرى بتخصيص رقم خاص للمستخدمين يمكنهم بواسطته الاتصال ببعضهم البعض بدلا من استخدام أسماء مستعارة أو عناوين بريد إلكتروني، كما كان يحتوي على ميزات غير معتادة حينها، مثل الرسائل النصية القصيرة وإمكانية مراسلة الأشخاص غير المتصلين بالإنترنت.

والتطبيق أطلقته الشركة الإسرائيلية “ميرابيليس” في عام 1996، ثم اشترته شركة “أول” الأميركية في عام 1998، ووصل عدد مستخدمي الخدمة إلى 100 مليون مستخدم مسجل في مرحلة ما، وفقا لبيان صدر عام 2001 عن شركة “تايم وارنر” التي اشترت شركة “أول” قبل ذلك بعام في عملية اندماج شهيرة باءت بالفشل.

وفي عام 2010 باعت شركة “أول” الخدمة إلى شركة “ديجتال سكاي تكنولوجيز”، وهي الشركة التي كانت تمتلك شركة “في كيه”.

ويبدو أن النسخة الأحدث من تطبيق “آي سي كيو” كانت تعمل بطريقة وأسلوب تطبيقات الدردشة الأخرى نفسها مثل واتساب أو تليغرام، وهذا ما أظهرته لقطة من أرشيف الإنترنت في مارس/آذار 2023 لقائمة متجر تطبيقات آبل، إذ يبدو أن التطبيق قد اختفى من متجري آبل وغوغل بلاي منذ شهور، لذا من المرجح أن التطبيق كان قد انتهى فعلا منذ فترة من الزمن، وربما تكون شركة “في كيه” قد أعلنت الآن الأمر رسميا.