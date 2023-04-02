بعد وفاة طفلين.. لجنة السلامة الاستهلاكية الأمريكية تسحب ألواح التزلج الطائرة

قامت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) بسحب لوح التزلج الطائر Jetson Rogue بقوة 42 فولت لأن حزم بطاريات الليثيوم أيون في ألواح التحليق يمكن أن ترتفع درجة حرارتها ويتسبب فى مخاطر نشوب حريق.

وجاء في إشعار لجنة مكافحة الحرائق في ولاية بنسلفانيا أن أحد رجال الإطفاء في ولاية بنسلفانيا قرر أن جيتسون روغ هو نقطة انطلاق حريق أودى بحياة طفلين، ورفع آباء الأطفال دعوى قضائية ضد Jetson و Target ، حيث قالوا إنهم اشتروا لوح التزلج ، زاعمين أنه كان يجب على الشركتين معرفة مخاطر الإصابات المرتبطة بالحريق بسبب تصميم Jetson Rogue. (رفع الوالدان دعوى قضائية في الأصل على وول مارت ، لكنهما عدلا شكواهما لمقاضاة تارجت).

وتقول CPSC أيضًا أنه “كانت هناك عدة تقارير أخرى عن السكوتر / الألواح الطافية التي تم استرجاعها تحترق أو تتسبب في شرارة أو تذوب ، والعديد منها يتضمن تقارير عن ألسنة اللهب، وتحث كل من CPSC و Jetson العملاء على التوقف عن استخدام وشحن Jetson Rogues والتواصل مع Jetson لاسترداد الأموال.

وكان هناك الكثير من التقارير عن حرائق لوح التزلج أو حتى انفجارها على مر السنين ، وقد أصدرت CPSC عمليات سحب كبيرة لألواح التزلج في الماضي بسبب مخاطر الحريق، وتقدم UL برنامجًا لإصدار شهادات السلامة للوحات التحليق ، ولكن على الرغم من أن Jetson Rogues المتأثرة كانت معتمدة من UL إلا أنه لا يزال يتم استدعاؤها.

ويؤثر استدعاء Rogue على حوالي 53000 وحدة من لوحات hoverboards التي تم بيعها بواسطة Target من أغسطس 2018 حتى يونيو 2019 وعلى موقع Jetson من يناير 2019 حتى نوفمبر 2021، وإذا كانت لديك وحدة متأثرة فيمكنك الاتصال بـ Jetson من خلال الإرشادات الموجودة في إشعار CPSC أو على Jetson موقع الويب ، والذي يتضمن صورًا يمكن أن تساعدك في تحديد ما إذا كان لديك أحد النماذج التي تم استرجاعها.