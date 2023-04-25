بعضها لا يقاوم.. 5 خدع للاحتيال على واتساب

يعد تطبيق “واتساب” المملوك لشركة ميتا، من أشهر تطبيقات المراسلة انتشارا حول العالم، حيث يستخدم أكثر من 2.2 مليار نسمة حول العالم تطبيق “واتساب”، وهو ما يجعله فرصة ذهبية بالنسبة إلى المحتالين الذين لا يتورعون عن استخدام أي وسيلة للإيقاع بالضحايا وسلبهم أموالهم وبياناتهم.

ويقول خبراء إن المحتالين أصبحوا أكثر ذكاءً في تطويع التكنولوجيا لجعل حيلهم تبدو أكثر تعقيدا.

وهذا يتطلب من المستخدمين أن يكونوا أكثر حذرا أثناء استخدام المنصات الرقمية مثل “واتساب”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحذروا من أبرز 5 حيل مستخدمة للإيقاع بالمستخدمين في تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، وهي:

أبي وأمي

تستغل هذه الحيلة قلق الوالدين على ابنهما، وتعتمد على بعث رسالة لهم تزعم بأنها من ابنهما.

ولتمرير الحيلة تقول الرسالة إن الابن فقد هاتفه ولذلك يتحدث من هاتف جديد. والخطوة الثانية المتوقعة في هذا الإطار هو طلب تحويل أموال من الوالدين إلى حساب بعينه. ويقول المحتالون في الرسالة مثلا: “أمي وأبي ساعداني في الحصول على المال لأنه تم منعي من الوصول إلى حسابي المصرفي”.

جواز السفر

في بعض الدول تحدث إضرابات تؤثر على تخليص معاملات المواطنين مثل جواز السفر، ويستغل المحتالون قلق هؤلاء الراغبين في إنهاء المعاملة بسرعة.

وينشأ هؤلاء مواقع وهمية تزعم بأنها قادرة على إنهاء المعاملات، لكن الأمر البديهي في التعامل مع المعاملات الحكومية هو التوجه إلى المواقع الرسمية الموثوقة.

وينبغي الانتباه جيدا أثناء البحث عن هذه الخدمات في محرّك البحث “غوغل”، لأن المحتالين يدفعون أموالا لكي يحصلوا على مرتبة متقدمة في نتائج البحث، ويستردونها أضعافا عبر طلب الأموال من الضحايا الذين يستغفلونهم لقاء الخدمات الوهمية، التي يحاولون إيصالها إلى المستخدمين عبر “واتساب”.

التذاكر

لا يترك المحتالون مناسبة إلا ويستغلونها، فلا يرحموا الناس أبدا، ومنها مواسم الحفلات.

على سبيل المثال، شهدت بريطانيا زيادة 500 في المئة عمليات تزوير التذاكر بين فبراير وإبريل من العام الجاري، ومرد ذلك أن الجميع يشترون تذاكرهم في هذا الموسم، وفق خبير بريطاني.

وقال إن الناس يخسرون في المعدل أكثر من 100 جنيه إسترليني (124 دولارا) بسبب المحتالين.

التوظيف

عمليات النصب بناءً على إعلانات التوظيف والعمل صعبة، لأن المحتال يحتاج إلى كثير من المعلومات عن الضحية مثل التفاصيل المصرفية. وحتى لا يقع المستخدم ضحية هؤلاء المحتالين، عليه التحقق من الشركات التي تتواصل معه أكثر من مرة، واستخدام أكثر من حساب مصرفي، بحيث يكون واحد منها يكون فيها قدر ضئيل من المال، وفي حال طلب شخص ما منك تفاصيل ويضمر لك الشر، تكون خسارتك محدودة.

الذاكرة ممتلئة

تستهدف هذه الحيلة مستخدمي “مايكروسوفت أوفيس”، مع رسالة تقول إن الذاكرة ممتلئة، وعليهم الدفع من أجل الحصول على مساحة أكبر.

ولأن هذا الأمر صحيح وقد يحدث في الواقع في بعض الحالات، من المهم اليقظة أثناء قراءة هذه الرسالة وعدم النقر على أي رابط فيها.