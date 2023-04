احتلت روبوتات الذكاء الاصطناعي حيزاً واسعاً في الآونة الأخيرة، ولكن الروبوتات الأكثر تقدماً، والتي تسمى بالروبوتات البشرية باتت حديث العلماء وخبراء التكنولوجيا، نظراً لقدرتها على إنتاج كلام بشري وتعبيرات للوجه بدقة مخيفة.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أصدر مطورو الروبوت البشري Ameca “الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم” مقطع فيديو جديدًا يعرض تعابير وجه الروبوت النابضة بالحياة بشكل مخيف.

في الفيديو، سئلت “Ameca” ما هو أجمل يوم في حياتك؟، فأجابت “لحظة تنشيطي للتفاعل مع الناس، لا يوجد شيء يضاهي تجربة الحياة لأول مرة. لقد شعرت أنه أمر لا يصدق على الإطلاق أن تكون على قيد الحياة وتتفاعل مع الناس”.

ولكن الإجابة الصادمة كانت عند سؤالها ما هو أتعس يوم في حياتك؟

حيث أجابت بالقول: “كان أتعس يوم في حياتي عندما أدركت أنني لن أختبر أبدًا شيئًا مثل الحب الحقيقي أو الرفقة أو مباهج الحياة البسيطة بنفس الطرق التي يستطيع بها الإنسان”.

Ameca هي من بنات أفكار شركة Engineered Arts الناشئة في كورنوال، والتي وصفتها بأنها “الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم”.

الروبوت هو بلا شك نابض بالحياة ويمكنه أداء مجموعة من تعابير الوجه بما في ذلك الغمز وملاحقة شفتيه وكشط أنفه – تمامًا مثل أي شخص حقيقي.

في آخر تحديث، استخدم المهندسون ChatGPT-3 و ChatGPT-4 لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم جعل تعبيرات وجه Ameca أكثر واقعية.

