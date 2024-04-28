بـ 28 مليون مستخدم.. "ثريدز" يتفوق على "إكس"

ارتفع معدل استخدام تطبيق “ثريدز” على أساس يومي في الولايات المتحدة، ليصل إلى 28 مليون مستخدم، ممن يتصفحون التطبيق لمرة واحدة على الأقل، متخطية بذلك منصة “إكس”.

ويشهد معدل الاستخدام اليومي لـ”ثريدز” تصاعداً مستمراً منذ نوفمبر الماضي، ويحتل المركز الثالث في قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلاً على متجر App Store، ووصل إلى المركز الأول في ديسمبر الماضي، أما على مستوى Google Play Store، فيشغل المركز الثاني عشر، بحسب ما نقله “بيزنس إنسايدر” عن تقرير مؤسسة Apptopia لإحصائيات التطبيقات.

كما سجلت المنصة الاجتماعية التي أطلقتها ميتا، في يوليو الماضي، ارتفاعاً في معدل الاستخدام اليومي في أبريل بنسبة 55% مقارنة بمعدله في ديسمبر الماضي.

في حين، وصل معدل استخدام “إكس” اليومي إلى 22 مليون مستخدم نشط يومياً خلال أبريل الجاري، وذلك أقل من معدل الاستخدام اليومي لـ”ثريدز” بنسبة 21%.

“إكس” وتراجع عدد المستخدمين

يُذكر أن منصة “إكس” كانت تعاني من ثبات نسبي في معدل الاستخدام اليومي خلال الفترة بين يناير ومارس 2024، إلا أن هذا المعدل شهد ارتفاعاً بمعدل 5 ملايين مستخدم جديد في أبريل الجاري، بعد أن كان عدد المستخدمين النشطين يومياً هو 17 مليون مستخدم في ديسمبر الماضي.

وتشهد منصة “إكس” تراجعاً في عدد المستخدمين النشطين يومياً، بعد ما يزيد على عام من استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على الشركة.

وبحسب بيانات Sensor Tower، فإن “إكس”، المعروفة سابقاً باسم “تويتر”، وصل معدل استخدامها اليومي إلى 27 مليون مستخدم في فبراير الماضي داخل الولايات المتحدة، وذلك بمعدل انخفاض 18% على أساس سنوي عن الفترة ذاتها في 2023

موجة تراجع تضرب “إكس”

وأشار التقرير إلى أن عدد المستخدمين النشطين يومياً على “إكس”، تراجع بنسبة 23% منذ نوفمبر 2022، وهو الشهر الذي أتمَّ خلاله ماسك، صفقة استحواذه على المنصة الاجتماعية بقيمة 44 مليار دولار، وفق ما نقلته شبكة NBC NEWS الأميركية.

ولم تكن موجة التراجع التي تضرب “إكس” على مستوى الولايات المتحدة فحسب، إذ انحدر مستوى عدد المستخدمين النشطين يومياً إلى 174 مليون مستخدم في فبراير الماضي، بمعدل انخفاض 15% على أساس سنوي.

ومنذ صفقة الاستحواذ، ومنحنى الانخفاض في تزايد، ما عدا شهر أكتوبر الماضي، الذي شهد ارتفاعاً طفيفاً في عدد المستخدمين النشطين، ومن ثم عاد المعدل إلى الانخفاض من جديد.

يُذكر أن مارك زوكربرغ، مدير ومؤسس ميتا، أعلن في أكتوبر الماضي أن “ثريدز” في طريقها لبلوغ عدد مستخدمين يُقدّر بمليار مستخدم خلال العامين المقبلين، كما أعلن في فبراير الماضي، أن المنصة بالفعل وصل عدد مستخدميها إلى 130 مليون مستخدم.