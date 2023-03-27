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بقيمة مليار دولار.. روبوت دردشة جديد عمره 16 شهراً فقط

منذ 43 دقيقة
برنامج ChatGPT

برنامج ChatGPT

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أسس موظفان سابقان في غوغل، “نعوم شازير” و”دانييل دي فريتاس”، شركة ذكاء اصطناعي ناشئة تدعى Character AI.

وقالت الشركة التي تبلغ من العمر ما يقرب من عامين، إنها جمعت 150 مليون دولار بتقييم قدره “مليار دولار” في جولة تمويل بقيادة Andreessen Horowitz حسبما نقلت CNBC.

وأضافت في بيان صحفي أعلنت فيه عن التمويل أن تقنيتها تمنح “المستخدمين القدرة على إنشاء “صديق” يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكن تصميمه بالكامل، ويتمتع بشخصية وقيم مميزة”.

كما يسمح يمكن لهذا “الصديق” الرقمي أن يلعب أدور لشخصيات مشهورة أو معروفة مثل إيلون ماسك و فلاديمير بوتين.

وتأتي جولة التمويل في أعقاب جهود كبيرة من قبل Google و Microsoft لتطوير روبوت دردشة ليكون ضمن الخدمات الرئيسية التي تقدمها هاتين الشركتين.

وأعلنت Microsoft في يناير عن محرك بحث يدعى “Bing” يعمل مع ChatGPT، كما أطلقت Google إصدارًا تجريبيًا من روبوت الدردشة Bard.

وقالت Character AI إن رأس المال الجديد سيسمح لها بتوسيع “قدراتها الحسابية والتي تسمح بابتكار نموذج أكثر تعقيدًا من النموذج الحالي مع تطوير متقدم وأكثر دقة”، حيث ستساعد الأموال الشركة على8 تنمية فريقها المكون من 22 شخصًا وإضافة قدرات فنية معينة مطلوبة.

كما قالت الشركة إنها تقترب من 100مليون زيارة للموقع شهريًا، أي بزيادة قدرها 4 أضعاف في شهرين فقط.

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