بقيمة 1.3 مليار دولار.. "أمازون" تستثمر في فرنسا

كشفت “أمازون”، اليوم الاثنين، إنها ستستثمر أكثر من 1.2 مليار يورو، أي 1.3 مليار دولار، في فرنسا وستوفر أكثر من 3000 فرصة عمل دائمة في البلاد.

ومن جهتها، علقت الرئاسة الفرنسية أن “أمازون” وشركات أخرى، من بينها “GSK”، ستعلن عن استثمارات بمليارات الدولارات في إطار مبادرة “اختر فرنسا” السنوية للبلاد.

وقالت الشركة في بيان إن استثمار “Amazon Web Services” سيزيد من البنية التحتية السحابية في باريس لدعم فرص الذكاء الاصطناعي المزدهرة في فرنسا، والبنية التحتية اللوجستية في منطقة أوفيرني رون ألب.

وكانت قد تزايدت شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي، ورفعت الطلب على الخدمات السحابية، وأصبحت فرنسا مركزًا للذكاء الاصطناعي، مع وجود شركات ناشئة واعدة مثل “Mistral” و”Poolside”. وفي هذا الإطار، أنشأت شركات مثل “ميتا” و”غوغل” مراكز أبحاث للذكاء الاصطناعي أيضاً في البلاد.

واستثمرت “أمازون” أكثر من 20 مليار يورو في فرنسا منذ عام 2010 وتوظف أكثر من 22 ألف موظف دائم عبر أعمالها السحابية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت.

وصرح فريديريك دوفال، مدير شركة “أمازون” فرنسا أن هذه “هذه الوظائف تضاف إلى 2000 وظيفة أُعلن عنها لعام 2024”.

كذلك، سيتم استخدام جزء من الاستثمار لتوسيع شبكة الشركة اللوجستية لزيادة سرعة التسليم وتقليل انبعاثات الكربون.

“أمازون” تضخّ 2.75 ملياري دولار

في سياق استثمارها في الذكاء الاصطناعي، كانت قد أعلنت “أمازون” عن استثمار إضافي بقيمة 2.75 ملياري دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “أنثروبيك”، وهو أكبر استثمار خارجي لها في تاريخها الممتدّ لثلاثة عقود، مع تطلّعها إلى اكتساب ميزة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركتان استثمارًا أوّليًا قدره 1.25 مليار دولار في شهر أيلول، وقيل في ذلك الوقت إنّ “أمازون” قد تستثمر ما يصل إلى 4 مليارات دولار.