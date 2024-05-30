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بكين: تحقيق المفوضية الأوروبية حول السيارات الكهربائية الصينية "غير منطقي"

منذ ساعة واحدة
السيارات الكهربائية- تعبيرية

السيارات الكهربائية- تعبيرية

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قالت وزارة الخارجية الصينية الخميس إن بكين حثت المفوضية الأوروبية على وقف التحقيق الذي تجريه بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، واصفة التحقيق بأنه “غير منطقي” ولا يتماشى مع القواعد الدولية.

وبدأت المفوضية، التي تشرف على القواعد التجارية في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، تحقيقا في أكتوبر\تشرين الأول بشأن ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين يتلقى دعما حكوميا يقتضي فرض رسوم جمركية إضافية.

لكن المفوضية ستؤجل القرار بشأن الرسوم الجمركية إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في التاسع من يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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