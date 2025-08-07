بكين تختبر مركبة فضائية تأمل أنها ستضع أول صيني على سطح القمر

قال برنامج صيني يختص برحلات الفضاء المأهولة إن الصين أجرت أول اختبار لمركبة هبوط على سطح القمر وتأمل في أن تتمكن من إرسال أول صيني إلى هناك قبل 2030.

وخضعت أنظمة الإقلاع والهبوط للمركبة لعملية تحقق شاملة في موقع بمقاطعة خبي صُمم لمحاكاة سطح القمر. وطُلي سطح منطقة الاختبار بطبقة خاصة تحاكي انعكاسية تربة القمر بالإضافة إلى تغطيته بالصخور والحفر.

وقال برنامج الفضاء المأهول الصيني (سي.إم.إس) في بيان على موقعه الإلكتروني على الإنترنت اليوم الخميس “تضمن الاختبار ظروفا تشغيلية متعددة وفترة اختبار طويلة وتعقيدا تقنيا مرتفعا، مما يجعله نقطة تحول مهمة في تطوير البرنامج المأهول لاستكشاف القمر في الصين”.

وأضاف البرنامج أن المركبة القمرية المعروفة باسم لانيو والتي تعني “احتضان القمر” باللغة الصينية، سوف تستخدم لنقل رواد الفضاء بين مدار وسطح القمر، إضافة إلى استخدامها للمعيشة ولتوفير مصدر للطاقة ومركز للبيانات بعد هبوطهم على القمر.

وتحرص الصين على إبقاء تفاصيل برنامجها لإرسال رواد فضاء إلى القمر سرية، لكن الكشف عن الاختبار يأتي في وقت تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى كبح التقدم السريع لبرنامج الفضاء الصيني.

ومن شأن نجاح هبوط رواد فضاء على القمر قبل 2030 أن يعزز خطط الصين لوضع “نموذج أساسي” لمحطة الأبحاث القمرية الدولية بحلول 2035. وستشمل هذه القاعدة المأهولة، التي تقودها الصين وروسيا، مفاعلا نوويا على سطح القمر كمصدر للطاقة.