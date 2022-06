بلاستيك صديق للبيئة مصنوع من الحيوانات المنوية لسمك السلمون!

تمّ صنع نوع جديد من البلاستيك الصديق للبيئة من عنصر غير مألوف، وهو الحيوانات المنوية لسمك السلمون.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال ” جاء فيه ..

قام فريق من العلماء الصينيين باستخراج الحمض النووي من خصي الأسماك ودمجه مع الزيت النباتي لإنشاء مادة إسفنجية طيعة تعرف باسم هيدروجيل.

ثم يتم تشكيل المادة في أشكال مختلفة باستخدام قوالب لإنشاء عناصر مصنوعة عادة من البلاستيك.

يمكن أيضًا إعادة تدوير البلاستيك الطبيعي عن طريق وضعه تحت الماء، مما يعيده إلى الهيدروجيل حتى تصبح المادة عنصراً جديداً.

ينتج العالم أكثر من 380 مليون طن من البلاستيك كل عام، وكل يوم، تشق حوالي ثمانية ملايين قطعة من البلاستيك طريقها إلى المحيط حيث تلوث المياه والحيوانات وحتى مياه الشرب الخاصة بنا.

تقول الدراسة التي نشرت في the Journal of the American Chemical Society.: “يلعب البلاستيك أدوارا ًمهمة في الحياة الحديثة، وفي الوقت الحالي فإنّ تطوير إعادة تدوير البلاستيك أمر مهمّ وصعب للغاية”.

“لتخفيف هذه المعضلة، يتمثل أحد الخيارات في تطوير مواد بيولوجية مستدامة جديدة متوافقة مع البيئة على مدار دورة حياة المواد بأكملها.”

“نحن نتحدث عن البلاستيك الحيوي المستدام المصنوع من الحمض النووي الطبيعي والأيونومرات المشتقة من الكتلة الحيوية، والتي يطلق عليها اسم بلاستيك الحمض النووي.”

تبدأ العملية بخيوط قصيرة من الحمض النووي من الحيوانات المنوية للسلمون، والتي يتم خلطها بعد ذلك مع مادة كيميائية موجودة في الزيت النباتي، حسبما ذكرت صحيفة التايمز.

يتم تجميد الجل، مما يسمح للهلام بأن يصبح صلباً.

ثم تمكن الفريق من اختبار ابتكاراتهم من خلال صنع عناصر معينة.

العملية برمتها من البداية إلى النهاية، تنتج أقل من خمسة في المئة من انبعاثات الكربون التي تصدر في إنتاج البلاستيك التقليدي، كما أنّ الابتكار قابل لإعادة التدوير تماماً.

وكُتب في الدراسة: “تنطوي الاستدامة على جميع جوانب إنتاج واستخدام وخيارات نهاية العمر لبلاستيك الحمض النووي: يتم اشتقاق المواد الخام من الموارد الحيوية المتجددة ؛ إنّ الاستراتيجية القابلة للمعالجة بالماء صديقة للبيئة ، ولا تنطوي على استهلاك الطاقة العالية ، واستخدام المذيبات العضوية ، وإنتاج المنتجات الثانوية؛ يتم تحقيق الاستخدام القابل لإعادة التدوير وغير المدمر لإطالة عمر خدمة البلاستيك بشكل كبير; ويتبع التخلص من نفايات البلاستيك مسارين بما في ذلك إعادة تدوير نفايات البلاستيك والتدهور الذي يمكن التحكم فيه بواسطة الإنزيم في ظل ظروف معتدلة”.

“إلى جانب ذلك، يمكن أن يُستخدم هذا البلاستيك لتشكيل منتجات مصممة بشكل عشوائي مثل كوب بلاستيكي.”

“يوفر هذا العمل حلاً لتحويل الهيدروجيل الحيوي إلى البلاستيك الحيوي ويوضح عملية إعادة تدوير حلقة مغلقة من البلاستيك المصنوع من الحمض النووي، والتي سوف تؤدي إلى تطوير المواد المستدامة.”