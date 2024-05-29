"بلومبرغ نيوز": صندوق استثمار تابع لبلاك روك يصبح أكبر صناديق بتكوين في العالم

ذكرت “بلومبرغ نيوز” اليوم الأربعاء أن صندوق (آيشيرز بتكوين تراست) التابع لشركة بلاك روك أصبح أكبر صندوق في العالم للعملة المشفرة بعد أن جمع أصولا تقدر إجمالا بنحو 20 مليار دولار منذ إدراجه في الولايات المتحدة مطلع العام الجاري.

وأوضح التقرير نقلا عن بيانات جمعتها بلومبرج أن حجم الأصول لدى الصندوق المتداول في البورصة بلغ 19.68 مليار دولار أمس الثلاثاء، ليتجاوز صندوق (جرايسكيل بتكوين تراست) الذي يبلغ حجم أصوله نحو 19.65 مليار دولار.

ولم ترد شركة بلاك روك على طلب رويترز للتعليق حتى الآن، في حين لم يتسن الوصول إلى جرايسكيل للتعقيب على تلك التقارير.

ورفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي يقودها جاري جينسلر المرتاب في العملات المشفرة، صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على بتكوين لأكثر من عقد بسبب مخاوف التلاعب في السوق، قبل أن توافق عليها في يناير كانون الثاني بعد فوز (جرايسكيل إنفستمنتس) بحكم قضائي خلال العام الماضي.