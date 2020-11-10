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“بمعالج سيحدث ثورة”.. مواصفات وأسعار جيل “آبل” الجديد من أجهزة “ماك “

منذ 41 دقيقة
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بعد انتظار وتشويق لفاجأة شركة آبل لمستخدمي أجهز “ماك”، أطلت الشركة اليوم على عشاقها بأول شريحة معالج ثمانية النواة “M1” والتي ستكون مخصصة لأجهزة ماك، والذي تقول إنها ستحدث ثورة في عالم أجهزة الحواسيب، خاصة وأنها تضم أسرع معالج رسومات، وأداء متفوقا مع خفض استهلاكه للطاقة إذا ما قورن بمعالجات إنتل.

وتضم أجهزة ماك الجديدة، “ماك بوك أير” و”ماك بوك برو” و”ماك ميني”، وفق بيان صحفي لآبل.

الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، قال إن التغييرات “الجريئة” على هذه الأجهزة استغرقت سنوات من التطوير، إذ تم دمج الأداء المميز، مع إطالة عمر البطارية، وإتاحة الوصول لتطبيقات وبرامج أكثر من أي وقت مضى.

وأشار بقوله إلى أن الجيل الجديد من أجهزة ماك ستساعد في تغيير العالم.

 

ماك بوك برو 13أسعار ماك بوك برو تبدأ من 1300 دولار

أسعار ماك بوك برو تبدأ من 1300 دولار- يضم شريحة M1 المتطورة ويمكنك اختياره بشريحة معالجة “إنتل”

– وحدة معالجة ثمانية النواة

– وحدة معالجة الرسومات ثمانية النواة

– يأتي بلونين الفضي والسكني
البطارية تعمل ما بين 17 إلى 20 ساعة

– وحدة الذاكرة المؤقتة تأتي بسعة 8 غيغابايت ويمكن زيادتها إلى 16 غيغابايت

-يأتي بسعات تخزينية 256 غيغابايت، 512 غيغابايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت

-وزن الجهاز لا يتجاوز 1.4 كلغم

-تبدأ أسعاره من 1300 دولار

ماك برو أير

لا يتجاوز وزن ماك برو أير 1.3 كلغم

لا يتجاوز وزن ماك برو أير 1.3 كلغم

 

-يضم شريحة M1 المتطورة

– وحدة معالجة ثمانية النواة

– وحدة معالجة الرسومات سباعية النواة

– يأتي بألوان الفضي والسكني والذهبي

– البطارية تعمل ما بين 15 إلى 18 ساعة

– وحدة الذاكرة المؤقتة تأتي بسعة 8 غيغابايت ويمكن زيادتها إلى 16 غيغابايت

– يأتي بسعات تخزينية 256 غيغابايت، 512 غيغابايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت

– وزن الجهاز لا يتجاوز 1.3 كلغم

– تبدأ أسعاره من 1000 دولار

ماك ميني

ماك ميني يمكن أن يأتي بشريحة معالجة M1 أو إنتل

-يضم شريحة M1 المتطورة ويمكنك اختياره بشريحة معالجة “إنتل”

-وحدة معالجة ثمانية النواة

-وحدة معالجة الرسومات ثمانية النواة

-يأتي باللون الفضي فقط

-البطارية تعمل ما بين 15 إلى 18 ساعة

-وحدة الذاكرة المؤقتة تأتي بسعة 8 غيغابايت ويمكن زيادتها إلى 16 غيغابايت

-يأتي بسعات تخزينية 256 غيغابايت، 512 غيغابايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت

-وزن الجهاز لا يتجاوز 1.2 كلغم

-تبدأ أسعاره من 700 دولار

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