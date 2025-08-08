بوينغ تتلقى الضوء الأخضر من لندن لاستكمال صفقة سبيريت

أعلنت شركة بوينغ اليوم الجمعة أن الجهات التنظيمية المعنية بحماية المنافسة في بريطانيا وافقت على استحواذ الشركة المزمع على سبيريت إيروسيستمز، بعد أن قررت عدم إجراء تحقيق مستفيض فيما إذا كانت الصفقة تلحق ضررا بالمنافسة.

ومن المرجح أن توفر هذه الأنباء مصدر ارتياح للمستثمرين بعد سلسلة من الأزمات التي استنزفت الموارد المالية لبوينغ وأضرت بمعنويات الموظفين وثقة الجمهور. وارتفعت أسهم الشركة الأمريكية لصناعة الطائرات 0.8 بالمئة في التعاملات الصباحية.

وقالت بوينج في بيان “إننا سعداء بهذه النتيجة وسنمضي في الإجراءات التنظيمية المتبقية”.

ولا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة المفوضية الأوروبية ولجنة التجارة الاتحادية الأمريكية. وستمثل الصفقة نهاية لما يقرب من عقدين من الاستقلالية لشركة سبيريت إيروسيستمز أكبر شركة منفردة في العالم في مجال تصنيع هياكل الطيران.

وقال جو بوتشينو المتحدث باسم سبيريت إيروسيستمز إن من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأخير من هذا العام.

ولم تقدم هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة تفاصيل في بيانها الأولي، لكنها قالت إنه بناء على البيانات المتاحة فإن التحقيق لن ينتقل إلى “المرحلة الثانية”. وأضافت أنه سيتم نشر النص الكامل لقرارها قريبا.

ووافقت بوينغ العام الماضي على إعادة شراء شركة سبيريت في صفقة بقيمة 4.7 مليار دولار للارتقاء بعملياتها وتحسين مراقبة الجودة، بعد سنوات من انفصال الشركة الموردة وتحولها لكيان مستقل.