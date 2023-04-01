بيتكوين تحافظ على مكاسبها وتقود وهج "الكريبتو"

واصلت عملة بيتكوين على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، لتحافظ على اتجاهها الصاعد فوق مستوى 28 ألف دولار.

للجلسة الرابعة على التوالي، تسجل سوق العملات المشفرة ارتفاعا جديداً قرب مستويات يونيو/حزيران 2022، بالنسبة للعملات القيادية بصدارة بيتكوين.

واستفادت العملات المشفرة من زيادة الطلب على شرائها باعتبارها أحد الملاذات الآمنة من زيادات أسعار الفائدة، وارتفاعات نسب التضخم على أساس سنوي، على الرغم من تباطؤها.

وحافظت عملة بيتكوين على اتجاهها الصاعد فوق مستوى 28 ألف دولار لليوم الثالث على التوالي، بوصولها إلى 28.5 ألف دولار للوحدة في التعاملات المبكرة اليوم السبت، فيما تشير تقديرات لارتفاعها فوق 36 ألف دولار.

قالت الشريك الإداري في شركة الأبحاث التقنية “Fairlead Strategies”، كاتي ستوكتون لبلومبرغ: “أكدت بيتكوين حدوث اختراق فوق المقاومة السابقة البالغة 25200 دولار في تطور إيجابي على المدى المتوسط، مما يشير إلى وجود قاعدة للانطلاق”.

وأضافت ستوكتون، أن المقاومة الثانوية قريبة من مستوى 35900 دولار.

وأدت سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة على مدار العام الماضي إلى إضعاف الطلب على الأصول الأكثر حساسية للمخاطر، مثل الأسهم والعملات المشفرة، لكن المتداولين يأملون الآن في الانتهاء من أسوأ ما في حملة مكافحة التضخم هذه.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وصعد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 1 أبريل/نيسان بنسبة 2.5% إلى 28.5 ألف دولار للوحدة الواحدة، قرب أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2022.

وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 550 مليار دولار، في التعاملات المبكرة اليوم السبت، وسط آمال بكسرها حاجز 600 مليار دولار في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وفق تقديرات محللين.

وعلى أساس أسبوعي، صعد سعر وحدة بيتكوين بنسبة 3.5% بحسب بيانات موقع كوين بيس الذي يتتبع سوق العملات المشفرة عالميا.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 2% اليوم ليصل إلى 1830.58 دولار.

أيضا ارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 1.6% ليسجل 330.20 دولار.

في حين ارتفع سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 3% من قيمته ليسجل 0.56376 دولار.

كما زاد سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.9% ليبلغ 0.3996 دولار.

كما زاد سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 0.5% ليصل إلى مستوى 0.078738 دولار.