بيتكوين تواصل الهبوط وتخسر 10% من قيمتها

واصلت أسعار العملات الرقمية انخفاضها للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات، السبت، وهوت عملة بيتكوين مقتربة من الهبوط أدنى مستوى 27 ألف دولار.

وفي 7 أيام فقط خسرت بيتكوين قرابة 10% من قيمتها وسط انشغال المستثمرين في تحليل مدى تأثير البيانات الاقتصادية المتضاربة على أسعار الفائدة.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنسبة 2.06% إلى 1.16 تريليون دولار.

كما نزلت قيمة التداولات على العملات الرقمية بنسبة 9.9% خلال آخر 24 ساعة لتسجل 46.70 مليار دولار.

ويأتي تراجع العملات الرقمية وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة في مايو/ أيار المقبل.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وتراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 22 أبريل/ نيسان بنسبة 2.23% إلى 27,336.59 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 528.86 مليار دولار.

ونزل حجم التداولات على بيتكوين بنسبة 10.80% إلى 18.95 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة فقدت عملة بيتكوين نحو 10.21% من قيمتها.

وفي مثل هذا اليوم قبل عام، كانت بيتكوين تساوي 39.74 ألف دولار، وفي 22 أبريل/ نيسان 2021 كانت تساوي 51.76 ألف دولار، وفي ذات اليوم من عام 2020 كانت تساوي قرابة 7117 دولارا.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

تراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 3.33% اليوم ليصل إلى 1,851.63 دولار.

وانخفض سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.16% ليسجل 322.74 دولار.

بينما تراجع سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 3.76% من قيمته ليسجل 0.4522 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 4.25% ليبلغ 0.3857 دولار.

وتراجع سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 6.32% ليصل إلى مستوى 0.079 دولار.