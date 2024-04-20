بيتكوين هالفينج اكتمل.. معلومات لم تكن تعرفها من قبل عن هذا الحدث الاقتصادي الهام

اكتملت بنجاح عملية تنصيف بيتكوين – Bitcoin أو ما يعرف بـ ( بيتكوين هالفينج – Bitcoin halving ) حيث انخفضت مكافآت عمال التعدين من 6.25 بيتكوين لكل كتلة يتم تعدينها إلى 3.125

نجحت بيتكوين في اجتياز حدث النصف الرابع على الإطلاق بعد نشر الكتلة رقم 840,000، وهي النقطة التي يتم عندها خفض مكافآت التعدين إلى النصف مرة أخرى.

هذا الحدث جعل مجتمع العملات المشفرة ينتظر بفارغ الصبر ما هو التالي بالنسبة لسعر بيتكوين، مع وصول بعض التوقعات إلى 250,000 دولار.

وحتى كتابة هذا التقرير، بلغ سعر بيتكوين 64.157 دولارًا.

من اليوم فصاعدًا، سيحصل القائمون بتعدين البيتكوين على 3.125 بيتكوين لكل كتلة يتم تعدينها، بانخفاض عن 6.25 بيتكوين السابقة، وفق عملية مبرمجة في بروتوكول البيتكوين تحدث كل 210.000 كتلة يتم تعدينها، وهو ما يعادل كل أربع سنوات تقريبًا.

حدثت عمليات التنصيف الثلاثة الأخيرة في أعوام 2012 و2016 و2020، مما أدى إلى انخفاض كبير في مكافآت التعدين بمرور الوقت. حدث النصف الأول من عملة البيتكوين في عام 2012 عندما تم تخفيض مكافأة تعدين الكتلة من 50 إلى 25 بيتكوين.

الغرض الرئيسي من تنصيف البيتكوين هو تنظيم العرض التضخمي للبيتكوين. تم دمج الآلية في الكود بواسطة مؤسس Bitcoin الذي يحمل اسمًا مستعارًا والذي يعمل تحت اسم ساتوشي ناكاموتو.

من خلال خفض مكافآت التعدين إلى النصف، تعمل هذه العملية على إبطاء معدل إنشاء البيتكوين الجديد بشكل فعال.

سيستمر النظام حتى عام 2140 تقريبًا عندما يتم تعدين كل البيتكوين.

في حديثه إلى كوين تيليغراف، يعتقد المستثمر الملياردير تيم دريبر أن التنصيف سيساعد في رفع سعر بيتكوين إلى “250 ألف دولار أو أكثر”، وهي التوقعات التي أعلنها باستمرار، خاصة في عام 2022.

وفي الوقت نفسه، قال هربرت سيم المعروف أيضًا باسم “رجل البيتكوين” لكوينتيليغراف أن هناك حاليًا عناصر أخرى تلعب دورًا عند المضاربة على سعر بيتكوين.

وأعلن أن “التخفيض إلى النصف ليس هو الشيء الوحيد الذي يجب البحث عنه في حركة السعر”، مشيرًا إلى أن الموافقة الأخيرة على صندوق بيتكوين المتداول في هونغ كونغ سيكون لها أيضًا تأثير كبير على الأسعار.

وأضاف: “سيتعين على البنوك الكبرى في الصين البدء في شراء بيتكوين بنفسها أيضًا”.

كيف قفزت أسعار البيتكوين بعد كل عملية تنصيف سابقة؟

بعد 28 نوفمبر 2012، وهو اليوم الذي حدث فيه تنصيف البيتكوين الأول، ارتفع سعر البيتكوين من 11 دولاراً إلى أعلى مستوى قياسي في ذلك الوقت عند 1240 دولاراً بعد عام.

وبالمثل، بعد التنصيف الثاني في يوليو 2016، ارتفع سعر البيتكوين من نحو 650 دولاراً إلى مستوى قياسي جديد بلغ 20 ألف دولار في ديسمبر 2017.

وفي مايو 2020، بعد تنصيف البيتكوين الثالث، ارتفع سعر البيتكوين من نحو 8,800 دولار إلى 69,000 دولار في نوفمبر 2021. وبذلك، بلغت مكاسب البيتكوين منذ التنصيف الأول 650,000٪.

تأثيرُ الاقتصاد الكلي على دورات تنصيف البيتكوين

تزامَن التنصيف في عام 2020 مع فترة السياسات النقدية المتساهلة، بما في ذلك أسعار الفائدة القريبة من الصفر في الولايات المتحدة. وقد أسهم هذا الوضع الفريد في جاذبية البيتكوين باعتبارها “ذهباً رقمياً”، ما ساعد سعرَها على الارتفاع من نحو 8000 دولار في وقت التنصيف في مايو 2020 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 69000 دولار بحلول نوفمبر 2021.

بفضل عملية التنصيف، من المتوقَّع أن يجري تعدينُ آخر عملة بيتكوين بحلول عام 2140، وبعد التنصيف الأخير، لن يحصل المعدِّنون بعد على مكافآت الكتلة في شكل عملات بيتكوين جديدة، بل سيعتمدون فقط على رسوم المعاملات للحصول على الإيرادات.

يمكن لهذا التحوُّل أن يغيِّرَ أساساً النموذجَ الأمنيَّ والاقتصادي للبيتكوين، ما يؤثر على كلِّ شيءٍ من مشاركة المعدِّنين إلى تكاليف المعاملات.