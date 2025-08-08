بيلاتوس السويسرية لتصنيع الطائرات الخاصة توقف التسليمات لأمريكا بسبب الرسوم

قالت شركة بيلاتوس السويسرية لصناعة الطائرات الخاصة اليوم الجمعة إنها علقت مؤقتا تسليم طائراتها من طراز بي.سي-12 وبي.سي-24،إلى الولايات المتحدة، عازية ذلك إلى الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي قالت إنها حملت الشركة “عائقا تنافسيا كبيرا”.

وقالت الشركة، التي تتخذ من مدينة ستانس بوسط سويسرا مقرا، إن الولايات المتحدة تعد سوقا رئيسيا لشركة بيلاتوس، إذ تمثل نحو 40 بالمئة من الإنتاج السنوي للطائرات من طرازي بي.سي-12 وبي.سي-24.

وأضافت الشركة “الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها السلطات الأمريكية تمثل عائقا تنافسيا كبيرا لشركة بيلاتوس”.

وتابعت “ستؤدي الرسوم الجمركية على المدى القصير إلى تعليق مؤقت في عمليات التسليم وبالتالي إلى توقف مؤقت للأعمال التجارية في الولايات المتحدة”.

وانتابت سويسرا حالة من الصدمة أمس الخميس بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية باهظة بنسبة 39 بالمئة على سلعها.

وقالت بيلاتوس “التكاليف الإضافية الهائلة والعوائق التنافسية الناجمة عن ذلك” تسببت أيضا في زيادة حالة الضبابية بين العملاء.

وقالت الشركة إنها ستدرس تخصيص طائرات من طراز بي.سي-12 وبي.سي-24 لأسواق أخرى، في حين تعمل أيضا على تسريع جهودها لتوسيع الإنتاج المحلي، بما في ذلك مصنع التجميع المخطط له في ساراسوتا بولاية فلوريدا.

وأوضحت الشركة أنها تبذل كل ما في وسعها لتأمين وظائف موظفيها البالغ عددهم ثلاثة آلاف فرد.