"بينانس" تبرم اتفاقاً مع "CommEX" وتخرج من روسيا بشكل كامل

أعلنت بورصة العملات المشفرة بينانس “Binance” عن خروجها الكامل من روسيا من خلال بيع شركتها إلى شركة تبادل العملات المشفرة التي تم إطلاقها حديثًا والمعروفة باسم CommEX.

وقالت الشركة في إعلان لـ “كوين تيليغراف” (الأربعاء 27-9-2023) إنها أبرمت اتفاقًا لبيع كامل أعمالها في روسيا إلى كوميكس “CommEX”، ولم تكشف البورصة عن التفاصيل المالية للصفقة.

ولضمان عملية سلسة للمستخدمين الروس الحاليين، ستستغرق عملية الخروج ما يصل إلى عام واحد، حسبما جاء في الإعلان. وأشار بينانس إلى أن “جميع أصول المستخدمين الروس الحاليين آمنة ومحمية بشكل آمن”.

وقال نواه بيرلمان، كبير مسؤولي الامتثال في بينانس: “بينما نتطلع إلى المستقبل، ندرك أن العمل في روسيا لا يتوافق مع استراتيجية الامتثال الخاصة بينانس”، مضيفًا:

“ستضمن بينانس تزويد عملائها بعملية منظمة لترحيل المستخدمين. بالتعاون مع CommEX، وستقوم بينانس بإبلاغ المستخدمين بكيفية ترحيل أصولهم إلى البورصة التي تم إنشاؤها حديثًا”.

وستسمح عملية ترحيل المستخدم بإعادة توجيه جزء من المستخدمين الروس الذين أكملوا عمليات التحقق من معرفة عميلك على الفور إلى CommEX. كما ستقوم منصة بينانس بإيقاف تشغيل منصتها في روسيا تدريجيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وصرحت بينانس في الإعلان: “سيتم بذل كل جهد للحفاظ على تجربة مستخدم سلسة خلال هذا الانتقال”.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة بينانس “Changpeng Zhao”، أيضًا إلى أن حاملي رمز Binance الأصلي، BNB سوف “تستمر في الاستفادة” بخصم تداول بنسبة 25% على CommEX.

وشدد الإعلان على أن بينانس ستخرج بالكامل من روسيا ولن يكون لها أي علاقات مع البورصة، قائلًا:

“على عكس الصفقات المماثلة من الشركات العالمية في روسيا، لن يكون لدى بينانس أي تقسيم مستمر للإيرادات من البيع، كما أنها لا تحتفظ بأي خيار لإعادة شراء الأسهم في الشركة.”

وتأتي هذه الأخبار بعد يوم واحد فقط من إعلان CommEX عن إطلاقها في 26 سبتمبر. وقد تم تصميم المنصة لتوفير خدمات تداول العملات المشفرة، بما في ذلك التداول الفوري والعقود الآجلة والتداول من نظير إلى نظير.

يبدو أن النظام الأساسي يستهدف في الغالب المستخدمين الروس عند الإطلاق، حيث أن واجهته متاحة فقط باللغتين الروسية والإنجليزية في وقت كتابة هذا التقرير.

تستعد منصة بينانس لمغادرة روسيا منذ فترة، حيث تواجه البورصة تحديات تنظيمية كبيرة تتعلق بالامتثال للعقوبات الغربية ضد روسيا. ولكن على الرغم من الضغوط التنظيمية، كانت منصة بينانس لا تزال تروج لخدماتها للمستخدمين الروس اعتبارًا من أغسطس 2023. وفي نهاية المطاف، غادر كبار المديرين التنفيذيين الروس الشركة في أوائل سبتمبر.

كما ورد سابقًا، يبدو أن روسيا هي واحدة من أكبر الأسواق لـ بينانس وفقًا لبيانات من موقع SameWeb، تعد روسيا السوق الأول من حيث زيارات المستخدمين لموقع Binance.com، حيث تمثل 6.9% من إجمالي الزيارات في وقت كتابة هذا التقرير.