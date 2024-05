تأثير العاصفة الشمسية على أقمار ستارلينك.. ماذا قال إيلون ماسك؟

أعلق الملياردير الأميركي إيلون ماسك في تغريدة اليوم السبت عبر حسابه على منصة “X” : عاصفة شمسية جيومغناطيسية كبرى تحدث الآن.. هي الأكبر منذ وقت طويل. وتأتي تلك التغريدة بعدما ضربت الأرض عاصفة شمسية مساء أمس الجمعة للمرة الأولى منذ عام 2003.

كما أضاف أن أقمار ستارلينك الصناعية تتعرض في الوقت الحالي لضغوط كبيرة، لكنها صامدة حتى الآن.

بعدما ضربت الأرض عاصفة جيومغناطيسية مساء أمس الجمعة للمرة الأولى منذ عام 2003، علق الملياردير الأميركي إيلون ماسك على الأمر.

Major geomagnetic solar storm happening right now. Biggest in a long time. Starlink satellites are under a lot of pressure, but holding up so far. pic.twitter.com/TrEv5Acli2

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2024