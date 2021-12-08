تجعلهم على اتصال دائم بالعائلة.. ساعة ذكية مخصصة لكبار السن

أعلنت شركة “تي سي إل” الصينية، عن إطلاق الساعة الذكية Safety Watch MT43AX Movetime لكبار السن.

وأوضحت أن الساعة الذكية تمتاز بسهولة الاستعمال ووظيفة نداء الاستغاثة SOS والتعرف على حالات السقوط على الأرض وتقديم المساعدة الفورية في حالات الطوارئ.

وتتيح الساعة الذكية الجديدة لكبار السن أن يظلوا على اتصال دائم بالعائلة والأصدقاء بفضل دعم تقنية الاتصالات الهاتفية الجوالة 4G-LTE البسيطة وبدون إجراءات معقدة، كما يمكن لكبار السن قراءة البيانات المعروضة على الشاشة بسهولة بفضل واجهة الساعة الكبيرة والخط الكبير للنصوص.

وتأتي الساعة الذكية Safety Watch MT43AX Movetime الجديدة بوزن 57 جراما وتعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon Wear 2500 رباعي النوى مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 512 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 4 جيجابايت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة لمسية AMOLED تعمل بدقة الوضوح 360 x 320 بيكسل، وتمتاز الساعة الذكية الجديدة بمقاومة الغبار والأتربة والماء وفقا لفئة الحماية IP67. وتزخر ببطارية سعة 600 مللي أمبير ساعة، والتي تمتد لفترة تشغيل تصل إلى 120 ساعة.

وتعمل وظيفة التعرف التلقائي في حالات السقوط على الأرض على توفير المزيد من السلامة والأمان لكبار السن؛ حيث تقوم الساعة الذكية في حالة سقوط المستخدم على الأرض بإرسال نداء استغاثة إلى خدمة الطوارئ مع إرسال بيانات الموقع بدقة، بالإضافة إلى توافر العديد من الوظائف الصحية والبدنية الأخرى مثل تسجيل عدد الخطوات والسعرات الحرارية والمسافة المقطوعة، كما يمكن مشاركة هذه البيانات مع أفراد العائلة عن طريق تطبيق تي سي إل Connect.

ومن خلال وظيفة تتبع النوم المدمجة يمكن لكبار السن أيضا التعرف على أوقات الاستيقاظ ومدة النوم ودورات النوم، ويقوم مستشعر HRM المدمج بقياس معدل نبضات القلب لتقييم الوضع الصحي بشكل أفضل.