تحديث ثوري للهواتف النقالة من "غوغل".. وما علاقة البطارية ؟

تشكل معضلة النفاد السريع للبطارية أهم المشكلات التي يواجهها مستخدمو الهواتف النقالة في العالم، فيما تنشغل العديد من الشركات في البحث عن حلول لهذه المشكلة وتتسابق من أجل طرح بطاريات تُعمر أطول، فيما يبدو أن عملاق التكنولوجيا الأميركي “غوغل” قد دخل على الخط أخيراً.

ومن المفترض أن تطرح شركة “غوغل” تحديثاً لنظام التشغيل الذي قامت بتطويره “أندرويد 15” من شأنه أن يطيل عمر البطارية في الهاتف، لتكون بذلك قد أتاحت للمستخدمين ميزة لن يتمكن مستخدمو هواتف “آيفون” من الاستفادة منها.

وقال تقرير نشرته جريدة “Metro” البريطانية، واطلعت عليه “العربية نت”، إن شركة “غوغل” كشفت النقاب مؤخراً عن الكثير من التقنيات الجديدة، لكن أهمها هو التحديث المرتقب لنظام التشغيل والذي سيؤدي الى إطالة عمر بطارية الهاتف بنحو ثلاث ساعات، الأمر الذي يعتبر ميزة طال انتظارها بالنسبة لكثير من المستخدمين.

وكشفت الشركة أن البرنامج الجديد سيكون أسرع بنسبة 50% من “أندرويد 14″، كما أنه يتضمن تحديثاً يستطيع المستخدم بفضله أن يضع الهاتف على وضع (Doze)، وهو ما يقلل من استخدام البطارية من خلال إدارة كيفية تصرف التطبيقات عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت، مما يضمن عدم تشغيل التطبيقات باستمرار، وبالتالي الحفاظ على الطاقة في البطارية.

وكشف ديف بيرك، وهو نائب رئيس الهندسة في “أندرويد” التابع لشركة “جوجل”، أنه خلال الاختبار شهد فريق “جوجل” عمر بطارية إضافي لمدة ثلاث ساعات مع أحدث التعديلات.

ويقول بيرك إن العديد من الهواتف العاملة بنظام “أندرويد” توفر بالفعل عمراً أطول بكثير للبطارية مقارنة بالهواتف الأخرى، كما لا يضمن البرنامج الجديد أنك ستحصل على ثلاث ساعات كاملة من العمل الإضافي، لكن هذا دليل جيد على أن النظام بأكمله سيكون أكثر كفاءة.

وأصدرت “غوغل” نظام “أندرويد 14” في أكتوبر الماضي، لذلك من غير المرجح أن يصل النظام الجديد المحدث “أندرويد 15” قبل أكتوبر المقبل، ولكن إذا تم الالتزام بنفس الجدول الزمني، فقد يصل في خريف عام 2024، وسيتم طرحه جنباً إلى جنب مع إطلاق هاتف “جوجل بكسل 9”.