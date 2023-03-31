تراجع أرباح "هواوي".. والسبب؟

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي”، اليوم الجمعة، تراجعاً حاداً بلغت نسبته 69 في المئة في أرباحها الصافية العام الماضي، لاسيما بسبب العقوبات الأميركية التي أضعفت مبيعاتها من الهواتف بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، أعلنت المجموعة في بيان أن مديرتها المالية مينغ وانتشو ابنة مؤسس “هواوي” ستتولى الرئاسة الدورية للشركة اعتباراً من السبت لمدة ستة أشهر.

ووانتشو اعتقلت في كندا في 2018 بطلب من الولايات المتحدة، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية كبيرة بين بكين وأوتاوا، مع توقيف كنديين اتهما بالتجسس في الصين.

وفي أجواء من المنافسة مع الصين في قطاع التكنولوجيا، أدرجت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب “هواوي” على اللائحة السوداء في 2019.

ويمنع هذا الإجراء الشركات الأميركية من بيع المجموعة تقنيات حساسة بما في ذلك المعالجات الدقيقة.

ولم تغير الإدارة الحالية لجو بايدن هذه السياسة.

وبذلك قطعت العقوبات “هواوي” عن سلاسل التوريد العالمية للمكونات وكذلك عن نظام غوغل للتشغيل “اندرويد” الموجود في معظم الهواتف الذكية في العالم.

وأدى هذا الوضع إلى إضعاف فرع الهواتف في “هواوي” بشكل كبير في السنوات الأخيرة الذي انفصل في 2020 عن علامته التجارية الأولى “هونور”.

وفي هذا السياق، أعلنت “هواوي” الجمعة انخفاض أرباحها الصافية حوالى 69 في المئة على أساس سنوي خلال 2022.

وحققت المجموعة أرباحا بلغت 35,6 مليار يوان (4,7 مليارات يورو) في 2022 مقابل 113,7 مليار يوان في 2021 عندما سجلت أفضل أداء تاريخي لها.

من جهة أخرى، سجلت مبيعات المجموعة ارتفاعا طفيفا خلال عام واحد (+0,9 في المئة) وبلغت قيمتها 642,3 مليار يوان (85,8 مليار يورو).

وكانت قد انخفضت في 2021 بنسبة تتجاوز 28 في المئة.