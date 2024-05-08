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تركيا تغرّم ميتا 37.2 مليون دولار.. إليكم السبب

منذ 10 ثواني
شعار ميتا

شعار ميتا

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فرض مجلس حماية المنافسة التركي غرامة على شركة ميتا بلاتفورمز قيمتها 1.2 مليار ليرة تركية (37.20 مليون دولار) الأربعاء بعد الانتهاء من تحقيقين منفصلين بشأن مشاركة البيانات في منصاتها فيسبوك وإنستغرام وواتساب وثريدز.

وفتح المجلس تحقيقا مع ميتا في ديسمبر\كانون الأول بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصتيها للتواصل الاجتماعي ثريدز وإنستجرام. وطبق المجلس في مارس آذار إجراء مؤقتا على ميتا بهدف عرقلة مشاركة البيانات بين هاتين المنصتين.

وقالت ميتا الشهر الماضي إنها ستغلق مؤقتا ثريدز في تركيا امتثالا لذلك الأمر.

وورد في قرار المجلس أن المستخدمين سيتمكنون من دمج البيانات الشخصية بين فيسبوك وإنستجرام وواتساب بموافقتهم وسيجري إخطارهم بشأن استخدام البيانات. وأضاف القرار أن المستخدمين سيتمكنون من تغيير إعداداتهم لاحقا، إذا اقتضت الحاجة، باستخدام “مركز الحسابات” على المنصات.

    المصدر :
  • رويترز

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