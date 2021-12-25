الأحد 22 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 26 ديسمبر 2021 |
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تركيا تفرض غرامة “ثقيلة” على منصة لتداول العملات الرقمية

منذ 7 ساعات
تركيا تفرض غرامة على منصة لتداول العملات الرقمية

تركيا تفرض غرامة على منصة لتداول العملات الرقمية

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أعلنت السلطات التركية عن فرضها لغرامة مالية على إحدى منصات تداول العملات الرقمية المشفرة، بلغت ثمانية مليارات ليرة تركية أي ما يعادل (748 مليون دولار) تقريباً، بحسب وكالة “الأناضول”.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم السبت أن مكتب تحقيقات الجرائم المالية في تركيا فرض غرامة على منصة بايننس المحلية بسبب انتهاكات جرى اكتشافها أثناء عمليات فحص.

كما أشارت الوكالة إلى إن الغرامة المفروضة على شركة “بي.إن تكنولوجي” المالكة للمنصة هي الأولى من نوعها منذ تولي المكتب مسؤولية الإشراف على موفري خدمات أصول العملات الرقمية في مايو أيار. ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن الانتهاكات أو عمليات الفحص.

ولم ترد “بي.إن تكنولوجي” على طلب مرسل بالبريد الإلكتروني للتعقيب كما لم يتسن الحصول على تعقيب من مكتب تحقيقات الجرائم المالية.

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