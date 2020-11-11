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تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف Galaxy M12

منذ ساعة واحدة
شعار شركة سامسونغ
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كشفت تسريبات جديدة عن هاتف سامسونغ الجديد ”Galaxy M12″، حيث أظهرت بعض الصور أن الهاتف جاهز للوصول إلى الأسواق قريبا .

وتم تسريب صورة عبر الإنترنت، إلى جانب المواصفات، كاشفة عن تصميمه من الخلف والميزات الرئيسية فيه.

في الأسبوع الماضي، ظهرت صورة مسربة عبر الإنترنت، تشير إلى أن اللوحة الخلفية للهاتف تحمل رقمين نموذجيين (SM-M127F و SM-F127G) ، لكن تشير الصور الحية الآن إلى وجود رقم طراز واحد فقط SM-M127F.

وتظهر الصور الجديدة للهاتف، اللوحة الخلفية ذات لون مزدوج وتصميم لامع في الأسفل، مزودًا بإعدادات رباعية للكاميرا الخلفية في وحدة مربعة الشكل مزودة بفلاش LED.

وبالنسبة للمواصفات، يمكن أن يكون هناك مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب ومنفذ USB من النوع C ومقبس سماعة الرأس وشبكة مكبر الصوت في الجزء السفلي، وستكون أزرار التحكم في الصوت وأزرار الطاقة على الجانب الأيمن من الإطار بينما سيكون مدخل بطاقة SIM على الجانب الأيسر.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحتوي على شاشة بحجم 6.7 بوصة مع فتحة دائرية تستوعب كاميرا سيلفي، وقد يحتوى على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، إلى جانب تقنية الشحن السريع.

ومن المرجح أن يكون سعر الهاتف أقل من 20,000 روبية أي ما يعادل 269.25 دولار أمريكي.

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