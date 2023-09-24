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تسريبات جديدة عن ميزات هاتف Xiaomi 14

منذ 11 دقيقة
ترقب لإطلاق سلسلة Xiaomi 14

ترقب لإطلاق سلسلة Xiaomi 14

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بدأت شركة شاومي في العمل على تطوير الإصدارات الجديدة من سلسلة Xiaomi 14، ولقد ظهر الإصدار الرئيسي في منصة 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق سلسلة Xiaomi 14 قبل نهاية العام الجاري، ولقد رصد الإصدار الرئيسي في منصة 3C بنموذج رقم 23127PN0CC.

ومن المقرر أن يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 90W، على أن يدعم الهاتف معايير 5-20V عند 6.1-4.5A، ومن المتوقع أن تقدم شاومي شاحن Xiaomi MDY-14-EC في محتوى الصندوق.

من جانب أخر قدمت شاومي هاتف Xiaomi 13 للأسواق العالمية بمحول الشحن داخل محتوى الصندوق، بينما لم تقدم شاومي محول الشحن في السوق الصيني.

ولقد اطلقت شاومي الإصدارات المميزة من هواتف الشركة بأعلى قدرة شحن، إلا أن الإصدارات الرئيسية السابقة لم تتخطى قدرة شحن 67W، لذا تعد قدرة 90W ترقية للشحن السريع في الإصدار الرئيسي من السلسلة القادمة.

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